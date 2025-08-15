Novak Đoković inspirisao rusku ljepoticu: Ana Kalinskaja prišla sudiji, ali ovakvu reakciju nije očekivala

Ruskinja izborila četvrtfinale Mastersa u Sinsinatiju, a tokom meča je morala da se požali na navijače.

Ruska teniserka Ana Kalinskaja savladala je Ekaterinu Aleksandrovu sa 3:6, 7:6, 7:6 poslije preokreta u osmini finala Sinsinatija. Trenutno 34. igračica planete je u jednom momentu prišla sudiji i požalila se na previše bučne navijače koji su bili u alkoholisanom stanju. Odgovor koji je usljedio iz stolice je iznenadio sve na stadionu. Ova situacija je podsjetila na "onu" koja se dogodila Novaku Đokoviću na Australijan Openu kada je tražio da se provokatori izbace.

Ana se direktno požalila da je neki gledaoci ometaju svojim ponašanjem. Nakon što je jasno iznijela svoju poentu, ruska teniserka je rekla glavnom sudiji: "Mislim da su možda pijani ili tako nešto..." Sudija se složio, ali ništa nije uradio po tom pitanju, pa je situacija izgledala komično jer je samo rekao "Vjerovatno jesu".

Anna Kalinskaya on some disruptive people in the crowd during her match against Alexandrova in Cincinnati



Anna: “I think maybe they’re drunk or something…”



Umpire: “They probably are”



pic.twitter.com/tFut5VIfWw — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)August 14, 2025

Đoković "ratovao" na Australijan Openu

Srpski as je često bio u klinču sa navijačima, najviše u Londonu i u Parizu, ali je prije dvije godine u Melburnu morao da se obračunava sa pijancima.

"Prije svega, moram da kažem da je bila situacija koja je bila vezana za neke individue, ne mislim na generalnu publiku. Neki ljudi navijaju za tebe, neki ne, nemam problem sa tim. Imam problem sa tim da neko prelazi crvenu liniju, vidjelo se da su neki od njih pijani i jedan od njih me je vređao i provocirao", rekao je Đoković na Australijan Openu 2023.

Izgledalo je kao da je sudija nemoćan u toj situaciji.

"Gledao sam u sudiju, pa u momka. Mislim da je sudija morao da uradi više. Sada sam ja čovjek koji je izbacio nekog drugog, to nije potrebno. To se dešavalo dva sata, ne 10 minuta. Osjećao sam potrebu da to uradim, jer je bilo dosta. Postoje limiti, oni su pređeni, zato sam i pričao sa sudijom. Nije bilo potrebno da se stavljam u tu situaciju u toku meča, jer je trebalo neko ko je odgovoran da reaguje".

