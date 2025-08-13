Novak Đoković na US openu igra protiv tradicije: Kad god je propustio Sinsinati, nije bilo dobro

Novak Đoković svega dva puta u karijeri nije igrao u Kanadi i u Sinsinatiju, prije odlaska na US open.

Izvor: Victoria Jones / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković priprema se za US open i zbog toga je otkazao učešće na turnirima koji su uvertira grend slemu. Najbolji teniser svih vremena želi da bude maksimalno odmoran i spreman za predstojeće obaveze, ali veliki rival - pored Karlosa Alkaraza i Janika Sinera - biće mu i tradicija. Novak Đoković nikad nije osvojio US open kad je propustio Sinsinati - vrijeme je da se to promijeni!

Novak je na velikim turnirima bio veoma dobar, na posljednja dva u polufinalu zaustavio ga je Janik Siner, prvi teniser svijeta, dok je na Australijan openu meč morao da preda u polufinalu Saši Zverevu. Već je poznato da Novak daje i posljednje atome snage na velikim turnirima, jer je njegov cilj ta primamljiva brojka - 25. grend slem titula. Ipak, neće mu biti lako jer je propustio oba turnira Masters 1000 serije na tvrdoj podlozi.

Ovo će bit tek treći put u karijeri da će Novak igrati na US openu a da prethodno nije igrao u Sinsinatiju. Prvi put to se dogodilo 2021, a drugi put 2024. U fokusu je trenutno Sinsinati, a zanimljivo je to da Novak nikad nije osvojio US open, ako je prethodno propustio ovaj američki turnir.

Koliko puta je Novak Đoković propustio Sinsinati?

Možemo vidjeti da američka turneja, zbog prevelikih vrućina, zadaje mnogo problema teniserima. Prije svega je Artur Rinderkneš doživio veliki napor zbog visokih temperatura i "teškog" vazduha da se srušio na terenu, a onda i predao meč. Gledano s te strane, takav vid napora Novaku zaista nije potreban, naročito kad mu je u fokusu samo veliki turnir.

Najbolji srpski teniser tri puta nije igrao Sinsinati, a evo i kakvi su rezultati bili na US openu kad je propuštao turnir u SAD.

Izvor: Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia

2016.

Novak nije bio teniser sklon povredama, ali je 2016. propustio Sinsinati zbog povrede lijevog zgloba, a nakon poraza u prvom kolu Olimpijskih igara u Riju, gdje je Srbin bio apsolutni favorit, ali je Huan Martin del Potro, ipak, slavio. Uspio je Novak potom da stigne do finala, gde je Vavrinka bio bolji.

Najprije je pobij edio Jeržija Janoviča, a onda i Jiržija Veselog. U trećem kolu Mihail Južni je predao meč već u prvom setu, a onda je u narednoj fazi Novak savladao i Kajla Edmunda u tri seta. Imao je Novak i malo sreće na tom turniru pošto je prošao dalje nakon još jednog meča koju mu je predao Žo Vilfred Conga. U polufinalu Gael Monfis je bio savladan, ali je u finalu Sten Vavrinka stigao do svoje treće grend slem titule u karijeri.

2021.

Novak je 2021. propustio i Kanadu i Sinsinati i ponovo poslije poraza na Olimpijskim igrama - tada je od njega bio bolji Aleksander Zverev u polufinalu. Trebalo je to da bude posebna godina po mnogo čemu - Novak nije uspio da nastavi nevjerovatan niz, bio je prvi čovjek koji je osvojio sva tri velika turnira u kalendarskoj godini i US open bio je jedini koji mu je nedostajao.

Bio je spreman Novak da preboli poraz u Tokiju i dobro je startovao u SAD - pobijedio je Holgera Runea, potom Talona Grikspora, zatim i Keja Nišikorija, Džensona Bruksbija i Matea Beretinija. Đoković je potom pobijedio i Sašu Zvereva, ali u istorijskom finalu Danil Medvedev je bio bolji...

2024.

Ova godina bila je posebna za Novaka - uspio je da osvoji dugo željenu zlatnu olimpijsku medalju. Pobijedio je Karlosa Alkaraza u finalu, ali se čini da je poslije toga bio poprilično iscrpljen - emotivno, a pomalo i fizički. Pobijedio je Novak lako Radua Albota, potom i Lasla Đerea, ali je u trećem kolu zastao - Aleksej Popirin bio je bolji i tako je Australijanac nanio najraniji poraz sa grend slema Novaku u proteklih sedam godina.