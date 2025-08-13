logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Džaba vam pare, sistem je pokvaren": Nova bura u svijetu tenisa, čeka se reakcija Novaka Đokovića

"Džaba vam pare, sistem je pokvaren": Nova bura u svijetu tenisa, čeka se reakcija Novaka Đokovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

PTPA na čijem je čelu Novak Đoković se oglasila nakon odluke da US open ima rekordnu nagradu.

PTPA o povećanju nagradnog fonda US opena Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Asocijacija profesionalnih teniskih igrača (PTPA), u čijem osnivanju je učestovao najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, reagovala je na rekordni nagradni fond US opena. Kako se navodi u saopštenju, ova promjena ne može da popravi cjelokupnu situaciju u "bijelom sportu" koja prema članovima pomenute organizacije nije zadovoljavajuća.

PTPA je oformljena 2020. godine, a pored Đokovića među glavnim osnivačima je Kanađanin Vasek Pospišil. Njihov zadatak je da pomognu niže rangiranim teniserima i podstaknu krovne teniske organizacije da više vode računa o interesima igrača.

Veći novčani fond nagrada "ne popravlja pokvaren sistem" je jasan stav organizacije.

"Da, nagradni fond Otvorenog prvenstva SAD od 90 miliona dolara - povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu i najveći u istoriji tenisa - je pobjeda za igrače. Ali jedna velika isplata ne popravlja pokvaren sistem", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Ako igrači, navijači i sport žele da napreduju na duže staze, povećanje nagradnog fonda mora biti dio programa koji se bavi najhitnijim problemima sporta, uključujući:

- Neumoljiv raspored tokom cijele godine koji gura igrače na ivicu propasti
- Najasan, nedosljedan antidoping program
- Nedostatak beneficija za igrače i stagnirajuće nagrade na većini događaja na nivou turneje
- Nepoštovanje glasova igrača o pitanjima koja direktno utiču na njihovu egzistenciju

Parcijalna rješenja nisu dovoljna. PTPA nastavlja da se bori za holistička rješenja koja igrači, navijači i sport zaslužuju", zaključuje se u saopštenju.

Tužba ATP

Ako se vratimo par mjeseci unazad, PTPA je krenula u rat sa krovnim teniskim organizacijama i čak pokrenula pravnu borbu optužujući ih da ne vode računa o položaju igrača i kartelsko funkcionisanje. Đoković je nije u potpunosti složio sa tom revolucijom:

"Ima i tačaka sa kojima se ne slažem. Ima i terminologije sa kojom se ne slažem. To sam morao da prihvatim jer su drugi izglasali. Koliko sam razumio, sada je komunikacija između advokatskog, tj pravnog tima PTPA i pravnih timova ostalih organizacija koje su adresirane u tom dokumentu.Vidjećemo šta će biti, vjerovatno će se razvući na duže vrijeme, reakcije koje sam vidio u posljednja dva dana nisu pozitivne, pogotovo tih vodećih organizacija u svijetu tenisa. Ja se nadam da će drugi igrači osjetiti važnost njihove participacije u razgovaranju i adresiranju svih ovih tema koji su relevantne za njih i sve ostale igrače", rekao je Đoković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

PTPA US open Novak Đoković Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC