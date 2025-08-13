"Džaba vam pare, sistem je pokvaren": Nova bura u svijetu tenisa, čeka se reakcija Novaka Đokovića

PTPA na čijem je čelu Novak Đoković se oglasila nakon odluke da US open ima rekordnu nagradu.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Asocijacija profesionalnih teniskih igrača (PTPA), u čijem osnivanju je učestovao najbolji teniser u istoriji Novak Đoković, reagovala je na rekordni nagradni fond US opena. Kako se navodi u saopštenju, ova promjena ne može da popravi cjelokupnu situaciju u "bijelom sportu" koja prema članovima pomenute organizacije nije zadovoljavajuća.



PTPA je oformljena 2020. godine, a pored Đokovića među glavnim osnivačima je Kanađanin Vasek Pospišil. Njihov zadatak je da pomognu niže rangiranim teniserima i podstaknu krovne teniske organizacije da više vode računa o interesima igrača.

Veći novčani fond nagrada "ne popravlja pokvaren sistem" je jasan stav organizacije.

"Da, nagradni fond Otvorenog prvenstva SAD od 90 miliona dolara - povećanje od 20 odsto u odnosu na prošlu godinu i najveći u istoriji tenisa - je pobjeda za igrače. Ali jedna velika isplata ne popravlja pokvaren sistem", navodi se u saopštenju i dodaje:

"Ako igrači, navijači i sport žele da napreduju na duže staze, povećanje nagradnog fonda mora biti dio programa koji se bavi najhitnijim problemima sporta, uključujući:

- Neumoljiv raspored tokom cijele godine koji gura igrače na ivicu propasti

- Najasan, nedosljedan antidoping program

- Nedostatak beneficija za igrače i stagnirajuće nagrade na većini događaja na nivou turneje

- Nepoštovanje glasova igrača o pitanjima koja direktno utiču na njihovu egzistenciju

Parcijalna rješenja nisu dovoljna. PTPA nastavlja da se bori za holistička rješenja koja igrači, navijači i sport zaslužuju", zaključuje se u saopštenju.

Yes, the US Open's $90M prize purse - a 20% increase from last year and the largest in tennis history - is a win for players. But one big payday does not fix a broken system.



If players, fans, and the sport are going to thrive in the long-term, prize money increases must be… — Professional Tennis Players Association (@ptpaplayers)August 11, 2025

Tužba ATP

Ako se vratimo par mjeseci unazad, PTPA je krenula u rat sa krovnim teniskim organizacijama i čak pokrenula pravnu borbu optužujući ih da ne vode računa o položaju igrača i kartelsko funkcionisanje. Đoković je nije u potpunosti složio sa tom revolucijom:

"Ima i tačaka sa kojima se ne slažem. Ima i terminologije sa kojom se ne slažem. To sam morao da prihvatim jer su drugi izglasali. Koliko sam razumio, sada je komunikacija između advokatskog, tj pravnog tima PTPA i pravnih timova ostalih organizacija koje su adresirane u tom dokumentu.Vidjećemo šta će biti, vjerovatno će se razvući na duže vrijeme, reakcije koje sam vidio u posljednja dva dana nisu pozitivne, pogotovo tih vodećih organizacija u svijetu tenisa. Ja se nadam da će drugi igrači osjetiti važnost njihove participacije u razgovaranju i adresiranju svih ovih tema koji su relevantne za njih i sve ostale igrače", rekao je Đoković.