US Open povećao nagradni fond na ukupno 90 miliona dolara!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

US Open napravio drastičnu promjenu u nagradnom fondu za predstojeći turnir koji je na programu krajem septembra.

đoković Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je odlučio da propusti Masterse u Torontu i Sinsinatiju, pa će naredni takmičarski meč odigrati na US Openu koji je na programu od 24. septembra. Organizatori posljednjeg grend slema u sezoni su odlučili da drastično uvećaju nagradni fond (ukupno 90 miliona dolara), pa će šampionu u obje konkurencije ići čak pet miliona dolara.

Ako uzmemo u obzir da je prošle godine to bila cifra od 3,6 miliona, uvečanje iznosi velikih 39 procenata. Titule će braniti Janik Siner i Arina Sabalenka, a ovo će ostalim konkurentima za tron definitivno biti dodatni motiv.

Kada uporedimo sa nagradnim fondovima ostalih grend slemova, osvajači trofeja su na Rolan Garosu dobili 2,55 miliona evra, na Australijan Openu 2,4, a na Vimbldonu 3,5 miliona funti.

Đokovićevi rezultati na US Openu

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu na predstojećem US Openu, ali će mu put do istorije biti nikad teži. Srbin je u Njujorku do sada osvojio četiri pehara - 2011, 2015, 2018. i poslednji 2023. godine.

Novak je čak šest puta poražen u finalima - 2007, 2010, 2012, 2013, 2016 i 2021. godine. Prvu titulu je osvojio 2011. godine koja je jedna od najuspješnijih u njegovoj karijeri.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:46
Novak Đoković povreda
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Tagovi

US open Tenis

