Britanac morao da se izvinjava zbog podrške Novaku: "Nisam znao šta potpisujem, hoću da igram na Vimbldonu"

Džej Klark je morao da se izvinjava javno Vimbldonu jer je podržao Novaka Đokovića i PTPA

Izvor: Steven Paston, PA Images / Alamy / Profimedia

Novak Đoković će početi svoje takmičenje na Vimbldonu protiv Aleksandra Milera, a ako pobijedi čekaće ga duel protiv nekog od Britanaca sa specijalnom pozivnicom - Dena Evansa ili Džeja Klarka.

I dok je Evans bez problema dobio specijalnu pozivnicu za turnir, Džej Klark je za nju morao da moli i da se izvinjavam Vimbldonu upravo zbog Novaka Đokovića. O čemu se radi?

Podnio prijavu protiv Vimbldona, pa se pravdao

Izvor: Joe TOTH / AFP / Profimedia

Trenutno 199. igrač na ATP listi našao se u glavnom žrijebu Vimbldona tek nakon što se naširoko izvinjavao turniru jer je podržao Novakovu asocijaciju PTPA i pošto se povukao iz tužbu koju je PTPA u martu podnijela protiv grend slem turnira u Londonu. Sada se Klark povukao iz te tužbe i nakon toga je dobio specijalnu pozivncu.

"Moj glas je bio tu da bi se pričalo o stvarima kao što su loptice. Nikada mi nije bilo prijatno da budem lice svega toga. Mislim da oni rade dobru stvar i da je to bitno, mislim da im treba odati priznanje, ali nisam htio da budem dio toga. Da li sam tačno znao šta potpisujem? Ne, nisam, da budem iskren. Da li me je neki dio tužbe iznenadio? Da, da, da veoma me je iznenadio, da budem iskren. Mislim da nas je sve iznenadilo, mi smo samo teniseri. Nismo advokati, tako da to nije nešto što bih radio. Kontaktirao sam Vimbldon samo da im objasnim svoju poziciju, da im objasnim koja je moja uloga u tome. Obožavam da igram ovdje, igrao sam dosta puta i bilo mi je potrebno da kažem šta je moj stav", rekao je Klark.

Ko je Džej Klark?

Trenutno 199. teniser na svijetu dobiće makar 66.000 funti za učešće na turniru, makar ne pobijedio ni na jednom meču. Mučio se u posljednje vrijeme sa povredom zgloba, ali sada je zdrav i želi da napreduje na ATP listi. Do sada je od grend slemova igrao samo na Vimbldonu, a najviše je bio rangiran na 153. na ATP listi. Najveći uspjeh napravio je 2018. kada je u miks dublu stigao do polufinala Vimbldona sa Harijetom Dart.