Novak Đoković donio violinu na teniski teren: Nije slavio pobjedu, samo je svirao sponzoru

Autor Dušan Ninković
0

Teniser Novak Đoković u reklami sa violinom, kao što je proslavljao pobjede u prethodnom periodu.

Novak Đoković donio violinu na teniski teren: Nije slavio pobjedu, samo je svirao sponzoru Izvor: Instagram/asics

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković priprema se za učešće na US openu, posljednjem grend slemu u sezoni. Dio njegovih priprema za put u SAD su i obaveze koje ima prema sponzorima, a sa proizvođačem patika "Asiks" snimio je zanimljivu reklamu.

Pošto je u prethodnom periodu neke od svojih najvećih pobjeda proslavljao sviranjem violine, Novak Đoković je ukrstio taj instrument i teniski reket. "Kontrola ritma. Otključavanje osjećaja. Od svog prvog koraka do posljednjeg udarca, Novak igra ritmom koji samo on može da čuje, i nekako, mi osjećamo svaki njegov otkucaj", piše u objavi Asiksa, koji je riješio da se Novak Đoković u reklami pojavi sa violinom.

"To je bilo posvećeno mojoj Tari koja unazad 6 meseci svira violinu", objasnio je Novak Đoković nakon pobjede nad Aleksejem Popirinom i plasmana u drugu nedelju turnira Vimbldona prošle sezone. Sada je imao priliku da u rukama drži pravu violinu, umjesto one koju je sam "stvarao" prstima. Pogledajte tu akciju:

Zna se da je Novak Đoković velike pobjede proslavljao sviranjem violine zbog svoje ćerke Tare. Ona obožava da svira taj instrument, a tenis je ni ne zanima previše. Zapravo, kada je sa tatom na najvećim svjetskim turnirima bitno joj je samo šta radi Arina Sabalenka i da li će ići kod nje kući da zajedno jedu.

Bonus video:

Pogledajte

00:24
Novak Ðoković igra fudbal na Žabljaku
Izvor: MONDO/Privatna arhiva
Izvor: MONDO/Privatna arhiva

