logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdin "vuk" u novogodišnjem raspoloženju: Kodi zapjevao srpski hit, ovome se nismo nadali od njega 1

Zvezdin "vuk" u novogodišnjem raspoloženju: Kodi zapjevao srpski hit, ovome se nismo nadali od njega

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
1

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer polako savladava srpski jezik i kulturu.

Kodi Miler Mekintajer zapjevao hit Harisa Džinovića Izvor: Александар Рњак/X/Printscreen

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer nije neko ko voli previše svjetla reflektora, duboko je fokusaran na teren i svoje ambicije kao igrača. Ipak, čini se da je konačno u ulozi koja mu odgovara, pa polako pokazuje i svoju drugu stranu. Na njegovim nalozima na društvenim mrežama preovladavaju motivacioni citati, a sada se pojavio snimak gdje Kodi pjeva srpski narodni hit u novogodišnjoj noći i jako dobro se snalazi.

Da li je ovo dobra pjesma za novogodišnju noć?, upitao je Kodi svoje pratioce dok je pjevušio pjesmu Harisa Džinovića "Pariške kapije".

Nedavno je dobio na poklon knjigu "Na Drini ćuprija", ali priznaje da mu poslije već prve tri stranice ništa nije bilo jasno.

"Već poslije prve tri strane sam mogao da razumem mnogo toga. Dobra knjiga i želim da nastavim da je čitam. Mislim da je važno da, gdje god da živiš, učiš o mestu u kojem si i o ljudima koje svakodnevno viđaš", rekao je Kodi nedavno u intervjuu za "Meridian sport".

Počeo je da uči o istoriji Srbije, a očigledno mu i učenje našeg jezika ide sve bolje. "Veoma je važno da razumiješ okruženje u kojem si. U drugim zemljama sam pokušavao da učim jezik i to mi je bio način da bolje razumijem ljude, ali ovdje sam iz nekog razloga izabrao istoriju da se bolje povežem. Ne toliko jezik, jer možda je i bolje što ne razumijem baš sve što se govori, ali lijepo je učiti istoriju."

Tagovi

Haris Džinović Kodi Miler Mekintajer

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Fanatik

"Srpski narodni hit"- a pjeva Haris Dzinovic??

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC