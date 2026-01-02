Zvezdin "vuk" u novogodišnjem raspoloženju: Kodi zapjevao srpski hit, ovome se nismo nadali od njega

Košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer polako savladava srpski jezik i kulturu.

Plejmejker Crvene zvezde Kodi Miler-Mekintajer nije neko ko voli previše svjetla reflektora, duboko je fokusaran na teren i svoje ambicije kao igrača. Ipak, čini se da je konačno u ulozi koja mu odgovara, pa polako pokazuje i svoju drugu stranu. Na njegovim nalozima na društvenim mrežama preovladavaju motivacioni citati, a sada se pojavio snimak gdje Kodi pjeva srpski narodni hit u novogodišnjoj noći i jako dobro se snalazi.

Da li je ovo dobra pjesma za novogodišnju noć?, upitao je Kodi svoje pratioce dok je pjevušio pjesmu Harisa Džinovića "Pariške kapije".

Nedavno je dobio na poklon knjigu "Na Drini ćuprija", ali priznaje da mu poslije već prve tri stranice ništa nije bilo jasno.

"Već poslije prve tri strane sam mogao da razumem mnogo toga. Dobra knjiga i želim da nastavim da je čitam. Mislim da je važno da, gdje god da živiš, učiš o mestu u kojem si i o ljudima koje svakodnevno viđaš", rekao je Kodi nedavno u intervjuu za "Meridian sport".

Počeo je da uči o istoriji Srbije, a očigledno mu i učenje našeg jezika ide sve bolje. "Veoma je važno da razumiješ okruženje u kojem si. U drugim zemljama sam pokušavao da učim jezik i to mi je bio način da bolje razumijem ljude, ali ovdje sam iz nekog razloga izabrao istoriju da se bolje povežem. Ne toliko jezik, jer možda je i bolje što ne razumijem baš sve što se govori, ali lijepo je učiti istoriju."