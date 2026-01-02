Crvena zvezda i Partizan dobili odgovor: Štutgart riješio dileme oko Miloševića i Jovanovića

Stigle nove informacije o statusu Jovana Miloševića i Lazara Jovanovića koje žele "vječiti".

Crvena zvezda želi Lazara Jovanovića, a Partizan bi volio da vrati Jovana Miloševića, tako da ovih dana traju pregovori oko njihovih transfera. Kako sada stvari stoje, Štutgart neće praviti problem ni jednom ni drugom, s tim da je situacija nešto više komplikovana oko Miloševića.

Njemački list "Štutgarter" objavio je da Jovanović želi da ode iz Štutgarta u Zvezdu kako bi dobio veću minutažu, nezadovoljan kako je izgledao prvi dio sezone za njega, dok Milošević ne planira da se vrati u ovaj njemački grad.

Traže od njega da produži ugovor kako bi ga "vratili" na još šest mjeseci u Partizan, dok je druga opcija da ga odmah prodaju, što je manje vjerovatno u ovom trenutku. Prosto, tokom zimskog prelaznog roka manje je novca u opticaju, pa dobro znaju čak i u Štutgartu da bi više novca mogli da zarade na kraju sezone.

U svakom slučaju Zvezda i Partizan dobili su signal da krenu po talentovane srpske fudbalere, prije nego što neko bude brži od njih. I oni preferiraju povratak u Srbiju, tako da sem ako ne dođe do velikog iznenađenja - neće pojačati "vječite".

Jovanović je inače ljetos otišao u Štutgart iz Zvezde za pet miliona, dok je Milošević prošle zime došao u Partizan iz Štutgarta.