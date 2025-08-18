"Novak Đoković je najveći sportista svih vremena"

Kaspera Ruda pitali suvišno pitanje - ko je najveći svih vremena? Odgovor će dobro zapamtiti.

Izvor: EPA/TOLGA AKMEN /YouTube/Tennis Channel

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je GOAT trku u "bijelom sportu" odavno u svoju korist, pošto je sa 24 grend slem titule prevazišao najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Međutim, ima onih koji mu i dalje osporavaju titulu neprikosnovenog "Broja 1", kao što ima i onih koji mu skidaju kapu i vide očigledno - da Novakova dostignuća prevazilaze granice tenisa. U drugoj grupi je Đokovićev kolega Kasper Rud.

Norvežanin je u jednom nedavnom intervjuu rekao da je za njega Novak Đoković najbolji sportista svih vremena. Dakle, ne teniser, već najbolji sportista svih vremena. Uporedio ga je sa zvuhezdom američkog fudbala Tomom Brejdijem i velikanom NBA lige Lebronom Džejmsom, ali je zaključak nakon malo promišljanja bio isti.

"Đoković je najbolji sportista svih vremena. Ne želim da poredim jer je glupo, ali uzmite Đokovićev atleticizam naspram Brejdijevog. Brejdi je GOAT (najveći svih vremena), nemojte da me shvatite pogrešno, ali mislim da bi ga Đoković zgazio. Možda bi Lebron 'zgazio' Novaka fizički, ne znam, ali za mene je Đoković najveći sportista koji je ikada živio", rekao je Rud koji je u karijeri doživio pet poraza od Đokovića i uspio jednom da slavi protiv najboljeg.

Casper Ruud: “Novak Djokovic is the greatest athlete in the history of every sport.”pic.twitter.com/AAzIiyW0uW — Danny (@DjokovicFan_)August 17, 2025

Rud osjetio moć GOAT-a na svojoj koži

Uglavnom su sretali na šljaci, Đoković ga je pobjeđivao u dva puta u Rimu, jednom na Rolan Garosu i dva puta na Završnom turniru. Jedini put ga je Norvežanin nadigrao u Monte Karlu 2023. godine rezultatom 6:4, 1:6, 6:4, iako je to bila jedna od najuspješnijih sezona za Srbina.

"Nemam prave odgovore, srećan sam, pamtitću ovaj dan dugo. Nikada prije nisam pobijedio Novaka i jako sam srećan zbog toga. U šoku sam", rekao je Rud odmah nakon pobjede i otkrio koliko se divi srpskom asu.

Ovako je izgledao njihov meč:

Vidi opis "Novak Đoković je najveći sportista svih vremena" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: VALERY HACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Norbert Scanella / Panoramic / Profimedia Br. slika: 15 15 / 15 AD

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:46 Novak Đoković povreda Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)