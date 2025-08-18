logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novak Đoković je najveći sportista svih vremena"

"Novak Đoković je najveći sportista svih vremena"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kaspera Ruda pitali suvišno pitanje - ko je najveći svih vremena? Odgovor će dobro zapamtiti.

"Novak Đoković je najveći sportista svih vremena" Izvor: EPA/TOLGA AKMEN /YouTube/Tennis Channel

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković je GOAT trku u "bijelom sportu" odavno u svoju korist, pošto je sa 24 grend slem titule prevazišao najveće rivale Rafaela Nadala i Rodžera Federera. Međutim, ima onih koji mu i dalje osporavaju titulu neprikosnovenog "Broja 1", kao što ima i onih koji mu skidaju kapu i vide očigledno - da Novakova dostignuća prevazilaze granice tenisa. U drugoj grupi je Đokovićev kolega Kasper Rud.

Norvežanin je u jednom nedavnom intervjuu rekao da je za njega Novak Đoković najbolji sportista svih vremena. Dakle, ne teniser, već najbolji sportista svih vremena. Uporedio ga je sa zvuhezdom američkog fudbala Tomom Brejdijem i velikanom NBA lige Lebronom Džejmsom, ali je zaključak nakon malo promišljanja bio isti.

"Đoković je najbolji sportista svih vremena. Ne želim da poredim jer je glupo, ali uzmite Đokovićev atleticizam naspram Brejdijevog. Brejdi je GOAT (najveći svih vremena), nemojte da me shvatite pogrešno, ali mislim da bi ga Đoković zgazio. Možda bi Lebron 'zgazio' Novaka fizički, ne znam, ali za mene je Đoković najveći sportista koji je ikada živio", rekao je Rud koji je u karijeri doživio pet poraza od Đokovića i uspio jednom da slavi protiv najboljeg.

Rud osjetio moć GOAT-a na svojoj koži

Uglavnom su sretali na šljaci, Đoković ga je pobjeđivao u dva puta u Rimu, jednom na Rolan Garosu i dva puta na Završnom turniru. Jedini put ga je Norvežanin nadigrao u Monte Karlu 2023. godine rezultatom 6:4, 1:6, 6:4, iako je to bila jedna od najuspješnijih sezona za Srbina.

"Nemam prave odgovore, srećan sam, pamtitću ovaj dan dugo. Nikada prije nisam pobijedio Novaka i jako sam srećan zbog toga. U šoku sam", rekao je Rud odmah nakon pobjede i otkrio koliko se divi srpskom asu.

Ovako je izgledao njihov meč:

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:46
Novak Đoković povreda
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Kasper Rud

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC