Najljepše fudbalerke su iz Hrvatske: Karijeru nastavljaju u Bruklinu (FOTO)

Najljepša fudbalerka Evrope Ana Maria Marković sa sestrom Kristinom otputovala u Sjedinjene Države, gdje su postale igračice Bruklina.

Izvor: anamxrkovic

Sestre Marković, Ana Maria (25) i Kristina (24), odselile su se u Sjedinjene Države, gdje će nastaviti karijeru u Bruklinu. Ana Maria Marković već je objavila na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira sa dresom novog kluba, uz poruku: "Hello New York".

Ana Maria Marković, za mnoge najljepša fudbalerka Evrope, igrala je u Portugalu prije selidbe u Ameriku, kao i u Švajcarskoj, u kojoj su obje sestre odrasle. Ana Maria je rođena u Splitu 1999. godine, a porodično su se odselili u Švajcarsku sa 12 godina.

Tokom odrastanja u Cirihu, iz hrvatskog saveza su im prišli sa idejom da igraju za Hrvatsku i pristale su, pa je Ana Maria od 2021. do sada sakupila 20 nastupa za taj državni tim.

"Svoje hrvatsko porijeklo 'vučem' sa majčine strane, koja je iz Splita. I ja sam rođena u Splitu i došli smo u Švajcarsku kada sam imala 12 godina i još sam bila veoma mlada... Selidba iz Hrvatske u Švajcarsku nije bila laka i naravno, sve je bilo mnogo lakše zbog toga što je Švajcarska tako otvorena zemlja i prelijepa", kazala je ona u jednom intervjuu.

Kada je Hrvatska pozvala, nije razmišljala

"Već sam imala hrvatsko državljanstvo kada su me kontaktirali iz reprezentacije. Rekli su mi da imam priliku da igram za nacionalni tim i ni na trenutak nisam oklijevala. To je bilo nešto što me je ispunilo ponosom i dalo mi veliku motivaciju. Odabrala sam Hrvatsku, jer sam tamo odrasla, tamo pripadam i uvijek će biti tako".

Ko su joj omiljeni igrači? Ima dvojicu, a naravno da je jedan Luka Modrić.

"Bez ikakve dileme moj omiljeni igrač je Kristijano Ronaldo i uvijek će biti. To što je on radio i što nastavlja da radi tokom svoje karijere je impresivno i neuporedivo sa bilo čim. Smatram ga najboljim u čitavoj istoriji fudbala. Što se tiče hrvatskih igrača, omiljeni mi je Luka Modrić".

Nejmar joj "lajkovao" fotografije

Izvor: Instagram/anamxrkovic

Ana Maria je već godinama poznata igračica, mada je u prvom planu bila i zbog drugog fudbalera, Nejmara. Slavni Brazilac je "lajkovao" jednu njenu fotografiju tokom Svjetskog prvenstva u Kataru.

Tom prilikom je otkrila i da je u kontaktu sa drugim fudbalerima, što je i logično.

"U kontaktu sam sa fudbalerima, ipak radimo isti posao. Dopisujemo se, ali samo na fudbalskoj osnovi. Nejmar je izvanredan fudbaler. Nadam se da ću ga uspjeti nagovoriti da podrži ženski fudbal i da će moći odraditi svoj dio posla i izvan terena u cilju popularizacije ženskog fudbala" rekla je za 20Minuten.

U vezi sa Portugalcem

Ana Maria Marković početkom 2025. je proslavila godišnjicu veze sa fudbalerom iz Portugala, Tomašom Ribeirom (26). On je trenutno bez kluba nakon što je prošlu pousezonu proveo u Farenseu, a igrao je i za Vitoriju Gimaraes, koja ga je platila Grashopersu milion evra u zimu 2022. godine.

Upoznali su se dok su oboje igrali za Grashopers.

(MONDO)