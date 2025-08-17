"Ovo je trnovit put, ali to treba Partizanu": Srđan Blagojević otvorio dušu o bolnoj eliminaciji iz Evrope

Trener Partizana Srđan Blagojević na konferenciji za medije pred IMT više govorio o Hibernijanu i ispadanju iz Evrope.

Fudbalski klub Partizan pobijedio je Hibernijan u Edinburgu (3:2), ali to nije bilo dovoljno da prođe dalje nakon poraza u Beogradu (2:0), pa je poslije 210 minuta u trećem kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu završio takmičenje. To znači da se četa Srđana Blagojevića okreće obavezama u domaćem fudbalu, a da će do kraja sezone igrati samo na dva fronta.

Prvu narednu utakmicu Partizan igra protiv ekipe IMT sa Novog Beograda, u okviru petog kola domaćeg prvenstva. Meč koji je trebalo da se odigra u nedjelju uveče pomjeren je za ponedjeljak, jer su se crno-bijeli zadržali u Škotskoj duže nego što su planirali i tom prilikom potrošili više energije. Blagojević se osvrnuo na taj meč i najavio narednu utakmicu.

"Edinburg je iza nas. Tužan kraj poslije te utakmice. Pokušali smo u prethodna dva dana da to potisnemo iz svojih misli. bilo je dosta dobrih stvari, u svakom smislu. To će nam biti podstrek u domaćim takmičenjima. Imamo iza sebe jako zahtjevnu utakmicu, 120 minuta, sa igračem manje. To je pritisak na svježinu, opterećenje za ove mlade igrače. Mislim da su ta evropska iskušenja jako dobra za njihov razvoj i karijeru. Posmatram to kao benefit. Raduje me pozitivni eho poslije utakmice, moram da napomenem i poslije pobjede Partizana u Škotskoj. To će nas motivisati, daće nam novi elan. Kao trener pokušavam da prenesem stav 'Uvijek gađaj mjesec, ako promašiš bićeš među zvijezdama'. Idemo dalje, daćemo sve od sebe da postignemo ciljeve", rekao je Blagojević.

Zatim je Blagojević najavio meč u Superligi. "Srećom, pomjerili smo utakmicu, to je za nas dobar potez. Dobili smo prostor za odmor i za pripremu. IMT je ekipa... Gdje da bude oprez? Posljednje dvije utakmice imaju četiri boda na gostujućem terenu, Partizan ih dva puta nije pobijedio. Oni imaju osam stranaca, ne bilo kakvih. To pokazuje njihovu želju da budu konkurentni u prvenstvu. Ne očekuje nas laka utakmica. Ne možemo ući pod uticajem onog što je bilo. Sa takvim stavom moramo da igramo, maksimalno ozbiljno", rekao je trener Partizana.

Vremena za pripremu utakmice protiv IMT nema mnogo, crno-bijeli će praktično u samo jednom danu morati da poruče protivnika koji je ostavio veoma dobar utisak na prva dva gostovanja u novoj sezoni, ali i prethodne sezone na mečevima protiv Partizana.

"Svi se osjećamo isto, tužni smo kao i navijači, ali smo i ponosni. Utakmica sa takvim epilogom ima uticaja, naše je da to neutrališemo. Treba da preusmjerimo misli. Mi smo odmah po dolasku imali trening, juče smo malo lakše radili, fokusirali smo se na psihološko rasterećenje, danas nam je sve u jednom danu... Gledaćemo analizu njih, odraditi taktičke stvari i pokušati da se fokusiramo. Večeras imamo trening, moram da popričam sa medicinskim osobljem - niko se nije žalio. Treba da vidimo stepen zamora. Treba nam energija sa svih strana, tu je i efekat navijača. Mladi igrači bez podrške navijača teško mogu nešto više da urade. Iskoristiću priliku, iako znam da je radni dan. Postoje izgovori da se ne dođe, ali ajde da tražimo način. Biće u sezoni i uspona i padova. Mi ćemo u svakom momentu dati sve što možemo", zaključio je Blagojević.

Trener Partizana nije želio da govori da li će se njegova ekipa plasirati u grupnu fazu narednog ljeta, ukoliko ostane na okupu i za sljedeću sezonu. Sa druge strane, istakao je pozitivne stvari koje je primijetio kroz šest evropskih mečeva crno-bijelih.

"Mi smo od šest pobijedili četiri, ali smo ispali iz Evrope. Nezadovoljni smo, bez obzira na stanje o kojima se stalno priča, taj cilj uvijek stoji. Energija koja je pokrenuta kod igrača, navijača, cjelokupne javnosti, smatra se da je Partizan na pravom putu. Trnovit je, ali to treba Partizanu. Svi smo iza toga. Drugo, pozitivno je što je evidentan napredak ekipe. Igrali smo konkurentne utakmice protiv jakih evropskih timova, iako je na zlatiboru djelovalo da je trening omladinskog tima. Rastemo, učimo, padamo, trudimo se, skupljamo dobru energiju i ljude oko sebe. Nažalost, malo je falilo. Nečega... Verovatno i tog iskustva, manje grešaka. Ja bih u ovom trenutku izdvojio pozitivne stvari koje su se dešavale", kaže trener Partizana Srđan Blagojević i dodaje: "Ova ekipa je pokazala da može. Gdje im je plafon, niko ne zna. Može da bude jako visoko. Potencijal bez truda ne znači mnogo. U Evropi je jako važan žrijeb. Partizan je prošle sezone morao od tri protivnika da prođe jednog, sada od četiri morao je da prođe tri. Iako smo bili povlašćeni, u realnosti nisu rivali bili podređeni u odnosu na nas. Svi navijači Partizana su željni toga, žao mi je što nismo zajedno to doživeli ovog ljeta".

