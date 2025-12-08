Ultrasi oteli transparent Vitežanima, pa dobili odgovor: "Osramotili se, ukrali su klupsku zastavu koja može da se kupi"

"Pozivamo ih u Vitez, da im svakom ponaosob poklonimo po jednu", napisali su iz KMF Vitez.

Izvor: KMF Vitez

Futsaleri Viteza konkurišu ove sezone za titulu u Prvoj ligi Federacije BiH i plasman u Premijer ligu BiH.

Proteklog vikenda, Vitez je trijumfovao u Mostaru nad ekipom Zrinjskog (2:5) i zadržali korak za prvoplasiranom ekipom Čulin mlin.

Poslije meča, dosta pažnje privukla je objava kluba iz Viteza, u kojem je istaknuto da je nekoliko navijačla utrčalo na parket dvorane u Mostaru kako bi ukralo zastavu nekolicini navijača iz Viteza, koji su doputovali na ovu utakmicu. Međutim, kako kažu gosti – samo su se osramotili u navijačkom svijetu jer se ne radi o navijačkoj – već klupskoj zastavi, koja je dostupna u klupskoj prodavnici.

"Našim navijačima mnogo hvala na fantastičnoj podršci, međutim potez navijača Zrinjskog popularnih 'Ultrasa' bacio je mrlju na ovaj susrete kada je u drugom poluvremenu njih nekoliko uletjelo na parket te pokušalo da ukradu transparente našim navijačima, nažalost uspjeli su da ukradu KLUPSKU zastavu koja se može kupiti na našem fan shopu, shodno tome navijačkim kodeksom samo su se osramotili a mi ih pozivamo u Vitez da poklonimo svakom ponaosob novu, zapakovanu!", kažu iz Viteza.

