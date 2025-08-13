Nekad igrao za Željezničar, sad prešao u Sarajevo - odmah stigla reakcija "plavih": Igrač izbrisan iz istorije kluba!

Nekadašnji reprezentativac i kapiten BiH Anel Radmilović napravio pravu pometnju.

Futsal klub Željezničar iz Sarajeva morao je da se oglasi oštrim saopštenjem, nakon što je njihov nekadašnji igrač Anel Radmilović pojačao gradskog rivala Sarajevo.

Kako se navodi u saopštenju, Radmilović je zbog prelaska u GFC Sarajevo potpuno izbrisan iz istorije "plavih", te se njegovo ime i statistika uopšte neće pominjati u arhivu ovog kluba.

"Futsal klub Željezničar ovim putem obavještava javnost da je naš bivši igrač Anel Radmilović potpisao ugovor sa GFC Sarajevo, najvećim gradskim rivalom. Kao rezultat toga, Anel Radmilović biće izbrisan iz zvanične istorije Futsal kluba Željezničar i više se neće spominjati u okviru naših statistika i arhiva. Klub nastavlja svoj put sa igračima koji cijene i poštuju boje našeg kluba, a navijačima poručujemo da ćemo, bez obzira na sve, ostati vjerni našim principima i borbi za najbolje rezultate", saopšteno je iz Futsal kluba Željezničar.

S druge strane, iz GFC Sarajevo poželjeli su dobrodošlicu svom novom članu.

"S ponosom predstavljamo našeg novog člana – Anela Radmilovića, jednog od najtrofejnijih i najpoznatijih futsal igrača Bosne i Hercegovine. Iza sebe ima bogatu karijeru u kojoj je nosio dresove MNK Centar Sarajevo, KMF Tango Istočno Sarajevo, Nacional Zagreb, FC Željezničar i FC Mostar SG iz kojeg nam Anel i dolazi. U njegovoj kolekciji trofeja nalazi se pet naslova prvaka BiH, a dres reprezentacije Bosne i Hercegovine oblačio je čak 66 puta, a punih 11 godina bio je i njen kapiten. Poznat po borbenosti, liderstvu i nevjerovatnom osjećaju za igru, Anel sada svoje iskustvo i pobjednički mentalitet donosi u naš klub – da zajedno gradimo nove uspjehe i pišemo nove stranice historije GFC Sarajeva."