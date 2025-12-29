Zvezda htjela napadača od 12.000.000 evra: Zvezdan Terzić otkrio sve detalje

Crvena zvezda željela da dovede kolumbijskog ofanzivca Sebastijana Vilju, kojeg Argentinci cijene 12.000.000 evra, iako ga je zbog godina teško prodati.

Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Crvena zvezda je imala plan da u januarskom prelaznom roku pojača ofanzivni dio tima, pa su u prvi plan iskočili krilni napadači - što je i bio najveći problem za Vladana Milojevića tokom jeseni. Dejan Stanković će to mora da sredi u veoma kratkom roku, a poznato je da crveno-beli neće moći da registruju pojačanja za posljednja dva meča Lige Evrope, jer pravila kažu da novajlije mogu da igraju tek od nokaut faze. Ipak, u Zvezdi ozbiljno razmišljaju o pojačanjima.

Pominjani su Dijogo Bezer iza OFK Beograda i Lazar Jovanović koji bi stigao na pozajmicu iz Štutgarta, kao i povratak Jegora Pruceva koji je tokom posljednjih nekoliko mjeseci "Romantičar". Veliko pojačanje u ofanzivi, sudeći po riječima Zvezdana Terzića, trebalo je da bude internacionalac iz Kolumbije koji igra u Argentini!

"Željeli smo Kolumbijca iz Argentine. Jako, jako ozbiljan igrač. Rekli su nam da mu ugovor ističe za šest mjeseci, što je bio signal da treba da krenemo u akciju. Namjeravali smo da ga dovedemo sad, ili da potpišemo ugovor kao u slučaju sa Olajinkom, i Krasoom. Međutim, ispostavilo se da ima ugovor do 2027. godine. Tražili su nam 12.000.000 evra. Nije problem da damo te pare, ali šta bismo posijle sa njim? On je 1996. godište, ne bismo mogli kasnije da povratimo sredstva. Šteta, mnogo ozbiljan igrač. Imao je neke privatne probleme, ali po kvalitetu je igrač za najbolje evropske klubove", rekao je Zvezdan Terzić u emisiji "2x45".

Sudeći po podacima koje je otkrio generalni direktor Crvene zvezde, riječ je o krilnom napadaču Sebastijanu Vilji, iskusnom fudbaleru i povremenom reprezentativcu Kolumbije. On se uklapa po godinama, poziciji koju igra, ali i burnoj prošlosti koja ga prati kroz karijeru.

Kolumbijski fudbaler Sebastijan Vilja (29) igrao je u karijeri za Deportes iz Tolime, Boku juniors, Beroe iz Stare Zagore u Bugarskoj i trenutno je član Independentea iz Rivadavije. Svojevremeno je odigrao četiri meča za seniorsku reprezentaciju Kolumbije, ali je to davna prošlost - njegov život se od tada mnogo promijenio i on je tek u posljednje vrijeme uspio ponovo da se fokusira na fudbal.

Danijela Kortes optužila je svog bivšeg dečka Sebastijana Vilju za zlostavljanje koje je trajalo tokom dvije godine zajedničkog života. Dio nasilja dokumentovala je fotografijama, a Vilja je 2023. godine proglašen krivim i dobio je dvije godine uslovno. Boka juniors je tada raskinula saradnju sa njim!

Sa druge strane, Sebastijan Vilja je želio da se raskid ugovora dogodi još ranije. On je više puta "nestajao", tražio od kluba da ga proda ili da mu raskine ugovor kako bi mogao da promeni sredinu. Najupečatljiviji primjer bio je u ljeto 2021. godine, kada je argentinski tim odbio ponude Benfike i Klub Briža za kolumbijskog ofanzivca.

Nakon što je ostao bez kluba u Argentini, Vilja je napravio pauzu u karijeri, a zatim je zaigrao u Bugarskoj. Dres ekipe Beroe nosio je na 11 mečeva i postigao je pet golova, što je bilo dovoljno da se vrati u Južnu Ameriku. Ne pretjerano poznati Indenpendijente iz Rivadavije platio je za njegove usluge 2,4 miliona evra, a Sebastijan je trenutno i kapiten ekipe za koju češće igra kao centralni napadač nego po krilima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!