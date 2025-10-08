logo
Evropsko prvenstvo u futsalu igraće se u Banjaluci, nastupa i reprezentacija Republike Srpske!

Izvor mondo.ba Izvor SRNA
0

Takmičenje će biti održano od 10. do 16. maja sljedeće godine.

futsal pokrivalica Izvor: Shutterstock

Banjaluka će od 10. do 16. maja naredne godine biti domaćin Evropskog otvorenog prvenstva u futsalu za učenike do 18 godina na kojem će nastupiti i reprezentacija Republike Srpske pod svojom zastavom i grbom.

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić i predsjednik Evropske federacije školskog sporta Željko Tanasković potpisali su danas u Banjaluci ugovor o licenci za organizaciju Evropskog prvenstva u futsalu za učenike do 18 godina.

Čabrić je novinarima rekla novinarima da Republika Srpska u okviru Evropske, odnosno Svjetske federacije školskog sporta nastupa kao reprezentacija pod svojom zastavom i grbom, što je veliki uspjeh.

Izvor: Srna

"Veliku zahvalnost za to dugujemo gospodinu Tanaskoviću", navela je Čabrić, ocijenivši da dobijanje uloge domaćina ovog sportskog takmičenja predstavlja veliku čast, privilegiju i odgovornost, te podsjetila da je Republika Srpska bila domaćin Evropskog prvenstva u odbojci za učenike do 18 godina koje je održano u Trebinju 2023. godine.

Tanasković je rekao da mu je drago da je Republika Srpska punopravni član Evropske federacije školskog sporta, te zahvalio resornom ministarstvu za podršku, istakavši da je Republika Srpska aktivna na međunarodnim školskim takmičenjima.

"Zajedno radimo na tome da što veći broj dece uključimo u razne vidove fizičke aktivnosti. To nam je osnovi cilj, jer smatramo da bavljenjem sportom djeca ne samo da savladavaju vještine, već dobijaju i određene vrijednosti koje im pomažu tokom cijelog života", rekao je Tanasković.

(mondo.ba/SRNA)

