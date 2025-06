Partizan postavio novog trenera: Igor Šošo došao i odmah vodi klub u derbiju

Igor Šošo postavljen je za novog trenera futsal kluba Partizan. Vodiće ekipu već na predstojećem vječitom derbiju protv Crvene zvezde.

Izvor: Printscreen/YouTube/Futsal klub Partizan

Futsal klub Partizan postavio je novog trenera, na klupu je došao Igor Šošo. Bivši fudbaler i futsaler zvanično je predstavljen na stadionu Partizana. Dobro zna šta ga očekuje i spreman je da se uhvati ukoštac sa svim izazovima koji su pred njim.

"Svi dobro znamo šta ime Partizan predstavlja – to je snažan brend u našoj zemlji i nosi veliku težinu. Upravo ta činjenica nas dodatno obavezuje da budemo maksimalno organizovani i posvećeni radu kako bismo ostvarili ciljeve koje smo sebi zacrtali", počeo je Šošo.

Ima velike ambicije, kako za klub, tako i za sebe i svoj trenerski razvoj.

"Kada je riječ o ambicijama kluba u ovoj sezoni, one su jasno definisane - naš primarni cilj je ulazak u Prvu ligu. Svjesni smo da to neće biti nimalo lako, posebno jer će, po svemu sudeći, Druga liga ove godine biti znatno kvalitetnija i uzbudljivija nego prethodnih sezona. Uz sve to, očekuje nas i derbi protiv našeg najvećeg rivala Crvene zvezde. Vjerujem da će ta utakmica biti pravi magnet za publiku, a usuđujem se da kažem i pravi spektakl za sve ljubitelje futsala. Zato ovom prilikom pozivam sve naše navijače da stanu uz nas, da podrže ove momke i naš tim u borbi za ono što svi priželjkujemo, a to je plasman u Prvu ligu", zaključio je Igor Šošo.