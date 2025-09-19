logo
"Zmajevi" igraju mečeve odluke: Futsaleri BiH protiv Belgije za plasman na EURO 2026!

"Zmajevi" igraju mečeve odluke: Futsaleri BiH protiv Belgije za plasman na EURO 2026!

Autor Dragan Šutvić
0

Prva utakmica baraža igra se ovog petka u Antverpenu.

Futsal EURO 2026 baraž BiH Belgija najava Izvor: FS BiH

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu od ukupno dvije utakmice baraža za EURO 2026 protiv Belgije.

"Zmajevi" su plasman u doigravanje izborili osvajanjem drugog mjesta u kvalifikacionoj grupi 8. Bh. tim je u šest utakmica skupio 12 bodova (4-0-2), što je bilo dovoljno za drugu poziciju iza Španije, koja je uz 18 bodova dobila direktnu vizu za predstojeći kontinentalni šampionat.

JEDAN NASTUP

Reprezentacija BiH do sada je samo jednom igrala na prvenstvu Evrope. Dogodilo se to 2022. godine u Holandiji, kada su u grupnoj fazi upisana tri poraza (Španija - BiH 5:1, BiH - Gruzija 1:2, Azerbejdžan - BiH 4:2).

Belgija je, takođe sa 12 bodova, bila drugoplasirana u devetoj grupi, iza lidera Češke (18), ostavivši iza sebe Srbiju (7) i Austriju (0).

Večerašnja utakmica igra u Loto Areni u Antverpenu od 20.00 časova, dok je revanš u zeničkoj Areni zakazan za 24. septembar.

Prvenstvo Evrope u futsalu igraće se od 21. januara do 7. februara u tri zemlje – Letoniji, Litvaniji i Sloveniji. Gradovi-domaćini biće Riga, Kaunas i Ljubljana.

Osim domaćina, do sada su nastup na Evropskom prvenstvu izborile i selekcije Portugala, Jermenije, Češke, Poljske, Ukrajine, Hrvatske, Bjelorusije, Španije i Francuske.

Posljednja četiri učesnika biće poznata nakon poraza, a osim dvomeča BiH i Belgije, preostali parovi su Italija – Kazahstan (prvi meč 2:1 za Italiju), Gruzija – Slovačka (4:1) i Mađarska – Rumunija (3:2).

