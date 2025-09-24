BiH nije uspjela prirediti iznenađenje: Belgija i u drugoj utakmici baraža bolja od "zmajeva"

Poraz od 0:1 u Zenici.

Izvor: Promo/FS BiH

Futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je večeras u Zenici sa 0:1 od Belgije, u revanš utakmici baraža za odlazak na EURO 2026.

Bh. reprezentativci su krenuli ofanzivno od prve minute nastojeći da nadoknade zaostatak od 2:7 iz prvog meča, ali iako su stvorili veliki broj prilika, mreže su nakon prvih 20 minuta igre mirovale.

U nastavku kapiten Srđan Ivanković preuzima ulogu golmana-igrača u nastojanju da naš tim još pojača pritisak na protivničku ekipu, međutim gosti iz takve igre dolaze do gola. Strijelac je bio Marvin Gislandi u 28. minutu.

Do kraja utakmice rezultat se više nije mijenjao, te je selekcija Belgije ostvarila plasman na veliko takmičenje.