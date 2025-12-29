logo
Koliko je Nikola Jokić zaradio u 2025? Nije ni blizu najplaćenijih u NBA, a za to je sam kriv

Koliko je Nikola Jokić zaradio u 2025? Nije ni blizu najplaćenijih u NBA, a za to je sam kriv

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić slabo kotiran na listi najplaćenijih igrača u NBA ligi jer ga ne zanimaju obaveze van parketa.

Najplaćaniji igrači NBA lige nikola Jokić na 9 mjestu Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Američki magazin "Forbs" objavio je analizu zarada NBA igrača i rezultati su zaista pomalo iznenađujući. Tako su najbolji igrači svijeta - Šej Gildžes-Aleksander iz Oklahome i Nikola Jokić iz Denvera - tek na devetom i desetom mjestu, sa zaradom koja ne može da se poredi sa onima iz samog vrha.

Tako je Nikola Jokić u 2025. godini zaradio "samo" 63,2 miliona dolara i većina tog novca je ostvarena od ugovora koji ima sa Nagetsima. Preciznije, Jokić je "na terenu" zaradio 55,2 miliona dolara, a još osam od sponzora, za šta je doduše sam kriv.

Nije da sponzori ne žele da angažuju Jokića, nego njega ne zanimaju previše obaveze van parketa. Tako nema ni društvene mreže zbog kojih gubi veliki novac, dok je nedavno potpisao ugovor sa kineskom kompanijom "361", koja se bravi sportskom opremom, dok ima i još nekoliko manjih "poslića" van košarke.

Uz sve to, Jokić je ljetos odbio novi i bogatiji ugovor sa Denverom, a sve iz razloga što želi da natjera ekipu da se dodatno pojača na svim pozicijama i bude konkurentna za šampionski prsten. Uz to, zaradiće i više ako potpiše idućeg leta.

Ko zarađuje više od Jokića?

Izvor: Marty Jean-Louis / ddp USA / Profimedia

Čak devet košarkaša u NBA ligi zaradilo je više novca od Nikole Jokića u 2025. godini, a neki od njih tek nešto više. Razlika manja od dva miliona je u odnosu na Šeja Gildžes-Aleksandera, Džimija Batlera, Džoela Embida i Entonija Edvardsa, dok je prvi skok na listi Džejson Tejtum sa skoro 80 miliona dolara u prethodnoj godini.

Janis Adetokunbo iz Milvokija zaradio je blizu sto miliona, slično kao i Kevin Durent, a 40-godišnji Lebron Džejms je na čak 137,6. Ubjedljivo najplaćeniji je Stef Kari sa 159,6 miliona dolara.

Doduše, tačno 100 miliona dolara zaradio je van parketa od bogatih sponzorskih ugovora.

Tagovi

Nikola Jokić NBA liga ugovori zarada

