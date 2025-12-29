Pogledajte kako je Novak Đoković s jednom rječju "ugasio" one koji su ga vrijeđali na početku karijere.
Srpski teniser Novak Đoković od početka karijere suočava se sa tim da ga potcjenjuju. "Klinac iz Srbije" nije bio po volji nikome od teniske elite, malo toga promijenilo se i u nastavku njegovog profesionalnog puta, osim toga što ima pravo da se svakome od njih nasmeje u lice i podsjeti na ove riječi.
Ali, znamo da Novak Đoković nije takav. Na događaju "Globe Soccer Awards" u Dubaiju, gdje mu je Kristijano Ronaldo predao trofej, Novak Đoković stigao je da učestvuje i u jednoj panel-diskusiji o putu šampiona. Voditeljka je tokom razgovora pustila i snimak na kome se vidi kako komentatori potcjenjuju Novaka Đokovića kada je prvi put došao na Rolan Garos, gdje za njega niko nije čuo u tom trenutku.
Voditeljka pustila Đokoviću snimak na kom ga vrijeđaju: S jednom rječju "ugasio" pametnjakoviće
"Hajde da pričamo o ovom mladiću Novaku Đokoviću, šta da očekujemo? Najmlađi je, mlad je, visok, mršav, ali je veoma gladan. Djeluje da je i bukvalno gladan, a i u prenesenom značenju", rekla je komentatorka i te riječi otišle su u istoriju.
Sada kada je voditeljka pustila taj snimak Đokoviću da pogleda poslije više od 20 godina - nije imao nikakvu ružnu reakciju na njega, štaviše samo je kratko "ugasio" zlurade komentatore: "U pravu je. I dalje sam gladan", rekao je Đoković uz osmijeh čime je nasmijao i Đanija Infantina i ostale prisutne u Dubaiju.
Novak Djokovic on being mocked and laughed at by tennis commentators when he was young:— Danny (@DjokovicFan_)December 29, 2025
“They’re right. I’m still hungry.”pic.twitter.com/HsI48AxqsW
Tokom ovog razgovora, Novak Đoković je rekao i da i dalje želi da igra tenis, iako mu je punih 38 godina, pa je veliki cilj da ode i na Olimpijske igre 2028. godine.
"Sve je u strasti i udaranju te loptice. Dok god osjećate da igrate na visokom nivou, zašto da ne?", rekao je Đoković.
Šta je Ronaldo rekao o Đokoviću?
Novak Đoković dobija Globe Soccer nagradu od Kristijana Ronalda
"Novak Đoković je uzor. Zaslužio je ovu nagradu jer je pravi primjer aktuelnoj generaciji, kao i onoj staroj i svim budućim generacijama", rekao je Kristijano Ronaldo prije nego što je predao nagradu Novaku Đokoviću.
To je iznenadilo Đokovića jer je došao kao gledalac, a ne laureat: "Ostvarenje sna je kada dobijete nagradu od velike sportske legende. Nisam očekivao ovo. Veliki sam fudbalski fan, došao sam ovdje na proslavu neverovatne godine koju su imale mnoge fudbalske zvijezde i iznenađen sam, ne mogu biti srećniji", dodao je Srbin.