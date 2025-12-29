Voditeljka pustila Đokoviću snimak na kom ga vrijeđaju: S jednom rječju "ugasio" pametnjakoviće

Pogledajte kako je Novak Đoković s jednom rječju "ugasio" one koji su ga vrijeđali na početku karijere.

Izvor: Twitter/@DjokovicFan_

Srpski teniser Novak Đoković od početka karijere suočava se sa tim da ga potcjenjuju. "Klinac iz Srbije" nije bio po volji nikome od teniske elite, malo toga promijenilo se i u nastavku njegovog profesionalnog puta, osim toga što ima pravo da se svakome od njih nasmeje u lice i podsjeti na ove riječi.

Ali, znamo da Novak Đoković nije takav. Na događaju "Globe Soccer Awards" u Dubaiju, gdje mu je Kristijano Ronaldo predao trofej, Novak Đoković stigao je da učestvuje i u jednoj panel-diskusiji o putu šampiona. Voditeljka je tokom razgovora pustila i snimak na kome se vidi kako komentatori potcjenjuju Novaka Đokovića kada je prvi put došao na Rolan Garos, gdje za njega niko nije čuo u tom trenutku.

"Hajde da pričamo o ovom mladiću Novaku Đokoviću, šta da očekujemo? Najmlađi je, mlad je, visok, mršav, ali je veoma gladan. Djeluje da je i bukvalno gladan, a i u prenesenom značenju", rekla je komentatorka i te riječi otišle su u istoriju.

Sada kada je voditeljka pustila taj snimak Đokoviću da pogleda poslije više od 20 godina - nije imao nikakvu ružnu reakciju na njega, štaviše samo je kratko "ugasio" zlurade komentatore: "U pravu je. I dalje sam gladan", rekao je Đoković uz osmijeh čime je nasmijao i Đanija Infantina i ostale prisutne u Dubaiju.

Novak Djokovic on being mocked and laughed at by tennis commentators when he was young:



“They’re right. I’m still hungry.”pic.twitter.com/HsI48AxqsW — Danny (@DjokovicFan_)December 29, 2025



Tokom ovog razgovora, Novak Đoković je rekao i da i dalje želi da igra tenis, iako mu je punih 38 godina, pa je veliki cilj da ode i na Olimpijske igre 2028. godine.

"Sve je u strasti i udaranju te loptice. Dok god osjećate da igrate na visokom nivou, zašto da ne?", rekao je Đoković.

Šta je Ronaldo rekao o Đokoviću?

"Novak Đoković je uzor. Zaslužio je ovu nagradu jer je pravi primjer aktuelnoj generaciji, kao i onoj staroj i svim budućim generacijama", rekao je Kristijano Ronaldo prije nego što je predao nagradu Novaku Đokoviću.

To je iznenadilo Đokovića jer je došao kao gledalac, a ne laureat: "Ostvarenje sna je kada dobijete nagradu od velike sportske legende. Nisam očekivao ovo. Veliki sam fudbalski fan, došao sam ovdje na proslavu neverovatne godine koju su imale mnoge fudbalske zvijezde i iznenađen sam, ne mogu biti srećniji", dodao je Srbin.