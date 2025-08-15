Predrag Mijatović: Partizan više ne čeka Matiju Popovića

Talentovani Matija Popović bi mogao da bude pojačanje Partizana, ali je klub odlučio da ga više ne čeka - sada je sve na njemu.

Fudbalski klub Partizan završio je takmičenje u Evropi i okreće se obavezama u srpskom prvenstvu, a kao najveće pojačanje za domaći šampionat mogao bi u klub da se vrati Matija Popović. Jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera već nedjeljama je blizu povratka u Humsku, koju je napustio kako bi se oprobao u Italiji, a Predrag Mijatović se detaljno bavio njegovim dolaskom.

Po riječima Peđe Mijatovića, Partizan više neće čekati Matiju Popovića! Datum nije preciziran, ali je jasno da će situacija morati vrlo brzo da se riješi. Posebno kada se ima u vidu da su crno-bijeli uradili sve što je u njihovoj moći kako bi obezbijedili Matijin potpis na višegodišnji ugovor.

"Situacija je jasna i uvjeren sam da će se definisati u narednih nekoliko dana. Što se nas tiče, uradili smo sve da Matija bude igrač Partizana. Postoje druge stvari koje su mimo naših nadležnosti. Na njih nećemo, niti želimo da utičemo, u smislu svrstavanja na jednu ili drugu stranu", rekao je Predrag Mijatović za "MozzartSport".

Jedan od čelnika crno-bijelih otkriva i detalje ove situacije. "Neke stvari moraju da budu jasne ljudima koji rade sa igračem. Stvarno smo učinili sve da Popovića vratimo, jer pripada ovoj ekipi. Dugo radimo na tome, samo što je minulih dana izašlo u medije, zbog čega se više pominje u javnom prostoru. Ne postoji dan ili datum dokle ćemo ga čekati, međutim, prvenstvo se nastavlja, u ponedjeljak je utakmica sa IMT-om i ne možemo čekati bilo kog fudbalera previše. Ta situacija će se brzo riješiti, sa da ili ne", zaključio je Mijatović.

