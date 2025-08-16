Sinovima Laneta Jovanovića stigao odgovor iz Crvene zvezde poslije odlaska u Partizan

Direktor omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić otkrio je da braća Jovanović i nisu bili u planovima crveno-bijelih.

Vijest da je Partizan preuzeo braću Jovanović (Dušana i Miloša) iz redova Crvene zvezde uzdrmala je srpski fudbal. Sinovi proslavljenog igrača Milana Laneta Jovanovića u budućnosti nosiće crno-bijelo, a direktor omladinske škole Crvena zvezda Nikola Jelić objasnio je prelazak mladih igrača u redove "vječitog" rivala. Prema riječima Jelića "braća Jovanović dovedena su uz najstarijeg brata Lazara".

"Jovanovići su dovedeni uz najstarijeg brata Lazara", započeo je Jelić. "Najmlađi Miloš, nije bio registrovan za Crvenu zvezdu, kasnije je doživio prelom noge. Dušan je u prvom dijelu prvenstva igrao za kadete, povrijeđen je na individualnom treningu van kluba i posljednjih osam mjeseci nije igrao, zato nije bio u planovima za omladinsku ekipu našeg kluba u novoj sezoni, niti smo planirali potpisivanje ugovora", bio je jasan.

"Imali smo ideju da prođe kroz naš razvojni tim RFK Grafičar, da se kali u omladinskoj ekipi, da vidimo kako će da se razvija, ali odlučio je da ide drugim putem."

Komentar o objavi Dušana Jovanovića

Na društvenim mrežama osvanula je objava Dušana Jovanovića koji je u stilu Vladimira Stojkovića želeo da "kupi" navijače Partizana. Zbog toga je Jelić bio upitan da objasni objavu na društvenim mrežama mladog Dušana. "To od igrača Crvene zvezde nećete doživjeti nikada, imamo respekt prema svakom klubu u Srbiji, apsolutno", dodao je.

Ko su braća Jovanović?

Riječ je o sinovima proslavljenog fudbalera Milena Laneta Jovanovića. Najstariji među njima je Lazar koji je odigrao pet mečeva za tim Crvene zvezde u Ligi šampiona za omladince, a na tim mečevima zabilježio je gol i tri asistencije. U seniorskom sastavu Crvene zvezde takođe je odigrao pet mečeva, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije.

Lazar je odigrao i nekoliko mečeva za OFK Beograd - 15 puta je izašao na teren postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju u Superligi. Ubrzo je stigla i ponuda, pa je Lazar karijeru nastavio Štutgartu. S druge strane, njegova mlađa braća nosiće dres Partizana, dok je klub iz ljutice Bogdana imao spreman odgovor i poslije Uroša i Miloša, riješio da dovede jednog od najboljih iz Parnog valjka - Mateja Popadić (2011) postao je igrač crveno-bijelih.

