logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sinovima Laneta Jovanovića stigao odgovor iz Crvene zvezde poslije odlaska u Partizan

Sinovima Laneta Jovanovića stigao odgovor iz Crvene zvezde poslije odlaska u Partizan

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Direktor omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić otkrio je da braća Jovanović i nisu bili u planovima crveno-bijelih.

jelic braca jovanovic nisu bila u nasim planovima Izvor: MN PRESS

Vijest da je Partizan preuzeo braću Jovanović (Dušana i Miloša) iz redova Crvene zvezde uzdrmala je srpski fudbal. Sinovi proslavljenog igrača Milana Laneta Jovanovića u budućnosti nosiće crno-bijelo, a direktor omladinske škole Crvena zvezda Nikola Jelić objasnio je prelazak mladih igrača u redove "vječitog" rivala. Prema riječima Jelića "braća Jovanović dovedena su uz najstarijeg brata Lazara".

"Jovanovići su dovedeni uz najstarijeg brata Lazara", započeo je Jelić. "Najmlađi Miloš, nije bio registrovan za Crvenu zvezdu, kasnije je doživio prelom noge. Dušan je u prvom dijelu prvenstva igrao za kadete, povrijeđen je na individualnom treningu van kluba i posljednjih osam mjeseci nije igrao, zato nije bio u planovima za omladinsku ekipu našeg kluba u novoj sezoni, niti smo planirali potpisivanje ugovora", bio je jasan.

"Imali smo ideju da prođe kroz naš razvojni tim RFK Grafičar, da se kali u omladinskoj ekipi, da vidimo kako će da se razvija, ali odlučio je da ide drugim putem."

Komentar o objavi Dušana Jovanovića

Na društvenim mrežama osvanula je objava Dušana Jovanovića koji je u stilu Vladimira Stojkovića želeo da "kupi" navijače Partizana. Zbog toga je Jelić bio upitan da objasni objavu na društvenim mrežama mladog Dušana. "To od igrača Crvene zvezde nećete doživjeti nikada, imamo respekt prema svakom klubu u Srbiji, apsolutno", dodao je.

Izvor: Instagram/_dusanjovanovic_/printscreen

Ko su braća Jovanović?

Riječ je o sinovima proslavljenog fudbalera Milena Laneta Jovanovića. Najstariji među njima je Lazar koji je odigrao pet mečeva za tim Crvene zvezde u Ligi šampiona za omladince, a na tim mečevima zabilježio je gol i tri asistencije. U seniorskom sastavu Crvene zvezde takođe je odigrao pet mečeva, uz učinak od jednog gola i dvije asistencije.

Lazar je odigrao i nekoliko mečeva za OFK Beograd - 15 puta je izašao na teren postigao četiri gola i upisao jednu asistenciju u Superligi. Ubrzo je stigla i ponuda, pa je Lazar karijeru nastavio Štutgartu. S druge strane, njegova mlađa braća nosiće dres Partizana, dok je klub iz ljutice Bogdana imao spreman odgovor i poslije Uroša i Miloša, riješio da dovede jednog od najboljih iz Parnog valjka - Mateja Popadić (2011) postao je igrač crveno-bijelih.

Bonus video: 

Pogledajte

00:10
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan Milan Jovanović fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC