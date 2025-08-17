logo
Što je gol Kristal Palasa poništen? Potpuni haos u Premijer ligi zbog pravila koje niko nije znao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Čelsi je primio gol iz slobodnog udarca, a onda je arbitar izvadio loptu iz gola. Mnogima nije bilo jasno.

ponisten gol zbog zivog zida na celsi kristal palas Izvor: Twitter/SkySportsPL

Nevjerovatna odluka sudije Darena Inglanda na meču Čelsi - Kristal Palas. Poništio je gol gostiju iz slobodnog udarca zato što je njihov igrač stajao na manje od metar udaljenosti od živog zida.

Pogledajte tu situaciju:

Mnogima nije bilo jasno zašto ne važi gol Eberezija Ezea, najboljeg igrača Palasa, koji je pocijepao mrežu iza leđa Čelsijevog golmana Roberta Sančeza. Arbitar je konsultovao VAR, odakle je očigledno dobio sugestiju da nešto nije u redu, što takođe budi sumnju da li VAR može da "ispravi" ovakav propust.

Poslije mnogo konfuzije, zvanično je saopšteno: "Stvarni prekršaj zbog kojeg je gol poništen bio je taj što je, kada je lopta izvedena, (kapiten Palasa Mark) Gehi bio na manje od metar od zida Čelsija". Pogledajte bolje tu situaciju na fotografiji:

Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

Nakon toga je rezultat poništen, a rezultat na semaforu "vraćen" na prvobitnih 0:0. 

Bonus video: 

Pogledajte

00:46
Tuča Notingem Forest - Čelsi
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)

Tagovi

Čelsi Kristal Palas fudbal Premijer liga

