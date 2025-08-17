Partizanu donio sreću, a Crvena zvezda ga ne pamti po dobru: Španac dijeli pravdu na Marakani

UEFA odredila sudije za meč Crvena zvezda - Pafos.

Izvor: Paul Phelan / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv kiparskog Pafosa u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona, a prvi meč je na programu u utorak od 21 čas. Sada je poznato i ko će dijeliti pravdu na stadionu "Rajko Mitić". U pitanju je španski sudija Alehandro Ernandes koji je na dobrom glasu, ali ga Delije ne pamte baš tako.

Pomagaće mu Hose Naranho i Dijego Sančes Roho, dok je Hose Luis Munuera određen za četvrtog sudiju. Glavni u VAR sobi biće Karlos del Sero Grande, pasistiraće mu Valentin Gomes.

Ko je Alehandro Ernandes?

Važi za jednog od najboljih španskih sudija, 2017. godine je i dobio priznanje najboljeg od Fudbalskog Saveza Španije, a na FIFA listi je od 2014. godine. Tokom karijere je po jednom sudio srpskim vječitima, ali je samo Partizanu bio srećne ruke. Crno-bijeli su pobjedom protiv Nordsjelanda 2:1 obezbijedili plej-of Lige Evrope u sezoni 2018/19.

Dvije sezone kasnije je Španac sa svojim pomoćnicima sudio na utakmici Crvene zvezde i Hofenhajma u Ligi Evrope kada je srpski šampion poražen sa 2:0. U domovini sudi najvažnije i najzahtevnije mečeve i uživa veliko povjerenje u elitnom evropskom fudbalu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 koreografija navijača Crvene zvezde Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)