Poljaci gaze dres Zvezde i bacaju ga po ulici: Uključili se i huligani koji mrze Leh

Navijači Ruha i Viđeva mrze Leh iz Poznanja, ali i Crvenu zvezdu.

Izvor: Instagram/polscy.kibice/printscreen

Crvena zvezda i Leh iz Poznanja odigrali su dva meča u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, najbolji srpski tim uspuo je da prođe Poljake ukupnim rezultatom 4:2, a tek tada počeli su sukobi... Poljski huligani pravili su nerede nekoliko sati pred utakmicu, kada su bili veoma glasni u centru grada, gdje su i lupali izloge na lokalima. Odgovor je stigao poslije meča.

Navijači Crvene zvezde napali su kolonu navijača iz Poljske, ispostavilo se kasnije da su i gosti bili veoma dobro naoružani za taj sukob, a među poljskim navijačima i dalje se priča o dešavanjima u Srbiji. Sada se na društvenim mrežama širi fotografija koju je okačio navijač Ruha iz Hožova, jednog od najuspješnijih i istorijski najvećih klubova Poljske.

Aktuelni drugoligaš svojevremeno je osvojio 13 titula, ali je daleko od slavnih dana. Danas ih samo velika navijačka baza podsjeća da su veliki klub, a jedan od njihovih huligana hvali se kako gazi dres Crvene zvezde. Bacio je crveno-bijeli dio opreme na zemlju, a zatim se fotografisao sa navijačkom naljepnicom posvećenoj svom omiljenom timu i Viđevu iz Lođa.

Pogledajte objavu:

Navijačke grupe klubova koji su na naljepnici važe za najveće rivale navijačima Leha iz Poznanja. Između ovih grupa vlada veliko rivalstvo, ali ih ovom prilikom to nije spriječilo da u Crvenoj zvezdi pronađu zajedničkog neprijatelja. To znači da bismo u narednim godinama mogli da vidimo još sukoba Delija i poljskih navijačkih grupa.