"Poljaci nisu bili goloruki, spremali se za Delije": Isplivao snimak navijača Leha pred napad pristalica Zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Objavljen je još jedan snimak pred sukob navijača Zvezde i Leha u Beogradu

sukob navijaca leha i crvene zvezde u beogradu Izvor: OFNEWS / Новости Околофутбол

Na društvenim mrežama objavljen je još jedan snimak sukoba navijača Crvene zvezde i Leha poslije utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona u Beogradu. Delije su napale Poljake na auto-putu poslije utakmice, u srijedu uveče objavljen je i video-snimak na kojem se vide navijači Zvezde sa motkama, a potom se na ruskim telegram kanalima pojavio i video snimak Poljaka sa motkama.

"Lehovi huligani prije odlaska iz Beograda. Izgleda da ni Poljaci nisu bili goloruki i da su se spremali za nešto", piše na ruskom telegram kanalu "OFNEWS / Новости Околофутбола".

Pogledajte taj video snimak: 

Prema informacijama od srijede ujutru, oko 200 navijača Zvezde je pretuklo Poljake na auto-putu u Beogradu nakon utakmice na kojoj je bilo više od 1.000 pristalica poljskog tima. 

Navijači Leha su u velikoj grupi u utorak tokom dana šetali centrom Beograda i kod Trga republike je nekoliko njih uhapšeno zbog razbijanja izloga.

Bonus video: Navijači Leha u centru Beograda 

Pogledajte

00:27
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Tagovi

Leh Poznanj FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona navijači

