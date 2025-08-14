"Poljaci nisu bili goloruki, spremali se za Delije": Isplivao snimak navijača Leha pred napad pristalica Zvezde

Objavljen je još jedan snimak pred sukob navijača Zvezde i Leha u Beogradu

Na društvenim mrežama objavljen je još jedan snimak sukoba navijača Crvene zvezde i Leha poslije utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona u Beogradu. Delije su napale Poljake na auto-putu poslije utakmice, u srijedu uveče objavljen je i video-snimak na kojem se vide navijači Zvezde sa motkama, a potom se na ruskim telegram kanalima pojavio i video snimak Poljaka sa motkama.

"Lehovi huligani prije odlaska iz Beograda. Izgleda da ni Poljaci nisu bili goloruki i da su se spremali za nešto", piše na ruskom telegram kanalu "OFNEWS / Новости Околофутбола".

Prema informacijama od srijede ujutru, oko 200 navijača Zvezde je pretuklo Poljake na auto-putu u Beogradu nakon utakmice na kojoj je bilo više od 1.000 pristalica poljskog tima.

Navijači Leha su u velikoj grupi u utorak tokom dana šetali centrom Beograda i kod Trga republike je nekoliko njih uhapšeno zbog razbijanja izloga.

