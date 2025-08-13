logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao snimak napada Zvezdinih navijača na Poljake: 200 Delija sa motkama na auto-putu poslije "Marakane"

Isplivao snimak napada Zvezdinih navijača na Poljake: 200 Delija sa motkama na auto-putu poslije "Marakane"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Navijači Crvene zvezde pretukli su navijače Leha nakon utakmice u Beogradu, a sada je isplivao video-snimak incidenta

Navijači Crvene zvezde pretukli navijače Leha Izvor: hooliganscz1999

Navijači Crvene zvezde pretukli su navijače Leha poslije utakmice srpskog i poljskog tima na stadionu "Rajko Mitić" u utorak. Nezvanično, na auto-putu su ih napali štangalama i između četiri i pet sati ujutru, a sada je isplivao i video-snimak tog napada.

Pogledajte:

Navijači Leha bili su u velikom broju u Beogradu, a uoči meča su se okupili u centru grada, šetali Knez Mihailovom ulicom, pjevali na Trgu republike i usput polomili nekoliko izloga, pa je i policija morala da interveniše i privede nekoliko huligana.

Pogledajte snimak iz centra Beograda pred meč Zvezda - Leh, u kojem je srpski šampion ušao u plej-of za plasman u Ligu šampiona.

Pogledajte

00:27
Navijači Leha u Beogradu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Dan poslje meča, mediji u Poljskoj posvetili su veliku pažnju porazu svog prvaka od Crvene zvezde.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona FK Crvena zvezda Leh Poznanj navijači tuča huligani

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC