Isplivao snimak napada Zvezdinih navijača na Poljake: 200 Delija sa motkama na auto-putu poslije "Marakane"

Navijači Crvene zvezde pretukli su navijače Leha nakon utakmice u Beogradu, a sada je isplivao video-snimak incidenta
Navijači Crvene zvezde pretukli su navijače Leha poslije utakmice srpskog i poljskog tima na stadionu "Rajko Mitić" u utorak. Nezvanično, na auto-putu su ih napali štangalama i između četiri i pet sati ujutru, a sada je isplivao i video-snimak tog napada.
12.08.2025, Crvena Zvezda vs Lech Poznań, ~200 Delije attacked after match Lech Poznań cars returning to Poland. Delije with tools, Lech Poznań only with hands, click for more here:https://t.co/9rMuUQ3JTh— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999)August 13, 2025
Navijači Leha bili su u velikom broju u Beogradu, a uoči meča su se okupili u centru grada, šetali Knez Mihailovom ulicom, pjevali na Trgu republike i usput polomili nekoliko izloga, pa je i policija morala da interveniše i privede nekoliko huligana.
Pogledajte snimak iz centra Beograda pred meč Zvezda - Leh, u kojem je srpski šampion ušao u plej-of za plasman u Ligu šampiona.
Dan poslje meča, mediji u Poljskoj posvetili su veliku pažnju porazu svog prvaka od Crvene zvezde.