Da li će Đoković uopšte igrati miks dubl na US openu? Srbin još uvijek nije stigao u Njujork!

Autor Dragan Šutvić
0

Prvi meč je zakazan za sutra uveče po našem vremenu, ali najbolji teniser u istoriji još uvijek nije stigao na tlo SAD.

Da li će Đoković igrati miks dubl na US openu Izvor: Ben Whitley, PA Images / Alamy / Profimedia/Cowie/COLORSPORT / Sipa Press / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u utorak od 21 časova prema vremenu u Srbiji ima zakazan meč miks-dubla na US Openu, a još nije potvrđeno ni da je stigao u Njujork. Dan nakon što je isplivao video-snimak na kojem je nagoviješteno da je povrijeđen, u Americi ga iščekuju i određen je zvaničan termin njegovog meča u dublu sa Olgom Danilović.

Đoković je posljednji meč odigrao u polufinalu Vimbldona protiv Janika Sinera 11. jula. U međuvremenu je bio nedjeljama u Crnoj Gori, odmarao uz članove najbliže porodice i trenirao sa svojim timom. Za to vrijeme je mnoge iznenadio odlukom da se ne takmiči ni na jednom turniru pred grend slem u Njujorku, pa je otkazao dolazak u Toronto i Sinsinati, odlučivši da dođe pravo u "Veliku jabuku".

US Open je ozvaničio raspored takmičenja u miks-dublu, koje je doživjelo istorijske promjene, pa se tako igra za astronomsku nagradu od milion dolara. Ako dođe, učestvovaće na turniru na kakvom još nije.

Šta ga čeka u Njujorku od utorka?

Turnir u miks-dubu će trajati dva dana, mečevi će biti igrani na tri seta, setovi će trajati četiri gema i bez izjednačenja u gemovima u kojima je rezultat 40:40. Onaj ko osvoji sljedeći poen, pobijediće u tom gemu. Ako oba tima osvoje po četiri gema, igraće se taj-brejk, a ako rezultat bude 1-1 u setovima, umjesto trećeg igraće se taj-brejk na 10 poena.

Prvi tim koji osvoji 10 poena, sa prednošću od dva ili više poena, pobijediće u tom meču. Novak nije veliki fan ovakve promjene, ali pristaje na nju. Uz nju slijedi i novčana nagrada od milion dolara.

Novak ne želi da se to zove "grend slem"

Početkom jula, Novak je otvoreno rekao šta misli o promjeni pravila na US Openu.

"Igrali smo već Olga i ja miks-dubl i bilo je zabavno. Kada sam čuo da se na US Openu mijenjaju pravila, na nju sam odmah pomislio, hoću da igram sa Srpkinjom i oboje smo uzbuđeni. Znam da ima poijdeljenih mišljenja da li bi ta promjena trebalo da se napravi, shvatam argumente obje strane, ali mislim da je pogodak u smislu zabave i privlačenja najboljih igrača u singlu, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dva dana, kratak format, ne bi trebalo da vas zovu grend slem šampionom, ali tako je - kako je. To su odlučili US Open i Teniska federacija SAD. Drago mi je da ću igrati na tom kratkom događaju i siguran sam da će biti veoma zabavno", kazao je Novak Đoković.

Tagovi

Novak Đoković Tenis US open

