Janik Siner predao finale Alkarazu: Rekao "dosta" poslije 5:0 na semaforu

Janik Siner predao finale Alkarazu: Rekao "dosta" poslije 5:0 na semaforu

Autor Milutin Vujičić

Autor Milutin Vujičić
0

Potpuna drama u finalu Sinsinatija gdje je Janik Siner predao meč i poklonio pehar Karlosu Alkarazu.

Siner predao finale Sinsinatija Alkarazu Izvor: Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner predao je finale mastersa u Sinsinatiju svom trenutno najvećem rivalu Karlosu Alkarazu. Iako su svi čekali još jedno epsko finale - pošto igraju četvrti put za trofej u posljednja tri mjeseca - navijači su razočarani otišli sa stadiona jer je Siner bio povrijeđen.

Karlos Alkaraz ga je razbijao na terenu, vodio je 5:0, a onda je Siner prišao mreži i rekao "dosta". Nije mogao više da izdrži tako da je poslije samo 23 minuta odlučio da odustane od velikog finala, vjerovatno svjestan i da ne smije da rizikuje pred US Open.


Na ovaj način, Karlos Alkaraz osvojio je još jedan masters, već osmi u svojoj karijeri, s tim da mu nije bilo previše do slavlja jer je ipak morao da razmišlja i o Janiku Sineru. Prišao mu je dok je sjedio na klupi, zagrlio ga, svjestan je bio koliko je Italijan zbog ovoga utučen, a ni njemu se "ne dobijaju" ovakvi mečevi.

Tagovi

Tenis Janik Siner Karlos Alkaraz Masters Sinsinati

