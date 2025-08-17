logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Samo Đoković može da spriječi "duopol" Sinera i Alkaraza!

Samo Đoković može da spriječi "duopol" Sinera i Alkaraza!

Autor Dragan Šutvić
0

Janik Siner i Karlos Alkaraz bez ikakve drame u finalu mastersa u Sinsinatiju, pa je sada svima jasno da jedino Novak Đoković može da ih "razdvoji".

Alkaraz i Siner u finalu Sinsinatija Izvor: Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner boriće se za titulu na mastersu u Sinsinatiju, što zaista više nije nikakvo iznenađenje. Prvo je Siner lako pobijedio kvalifikanta Atmana (7:6, 6:2), dok ni Alkaraz ne može da kaže da se previše preznojio protiv Zvereva (6:4, 6:3) koji je na sve to igrao povrijeđen i nije imao šansu.

Na ovaj način nastavlja se njihov "duopol" ove sezone i igraće čak četvrto finale u posljednja tri mjeseca, pa i navijači polako već komentarišu da je tenis postao dosadan i predvidiv, kada na turnirima ne postoji apsolutno nikakva draž.

Zbog toga i čudi toliko zagovoreništvo da se Novak Đoković povuče, kada je očigledno da je jedini koji može da ih izazove...

Ko je favorit u finalu?

Ovoga puta to je zaista teško reći, s obzirom da obojica imaju ozbiljne adute na svojoj strani. Alkaraz je dobio dva finala ove godine, ali je "pregažen" u finalu Vimbldona i to bi mogla da bude prednost za Sinera, posebno jer ima nestvaran niz na tvrdoj podlozi, pošto je dobio čak 26 uzastopnih mečeva. Takođe, osvojio je i 21 uzastopan set...

Što se tiče Alkaraza i kod njega ima aduta, kao što je recimo 16 uzastopnih pobjeda na mastersima, gdje tako juri još jednu u nizu titula u svojoj već bogatoj kolekciji.

Bilo kako bilo, trebalo bi da ovo bude prvi i posljednji zanimljiv meč u Sinsinatiju ove godine, a igra se večeras od 21 čas po našem vremenu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Janik Siner Karlos Alkaraz Tenis teniseri

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC