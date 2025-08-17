Samo Đoković može da spriječi "duopol" Sinera i Alkaraza!

Janik Siner i Karlos Alkaraz bez ikakve drame u finalu mastersa u Sinsinatiju, pa je sada svima jasno da jedino Novak Đoković može da ih "razdvoji".

Izvor: Shelley Lipton/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Karlos Alkaraz i Janik Siner boriće se za titulu na mastersu u Sinsinatiju, što zaista više nije nikakvo iznenađenje. Prvo je Siner lako pobijedio kvalifikanta Atmana (7:6, 6:2), dok ni Alkaraz ne može da kaže da se previše preznojio protiv Zvereva (6:4, 6:3) koji je na sve to igrao povrijeđen i nije imao šansu.

Na ovaj način nastavlja se njihov "duopol" ove sezone i igraće čak četvrto finale u posljednja tri mjeseca, pa i navijači polako već komentarišu da je tenis postao dosadan i predvidiv, kada na turnirima ne postoji apsolutno nikakva draž.

Zbog toga i čudi toliko zagovoreništvo da se Novak Đoković povuče, kada je očigledno da je jedini koji može da ih izazove...

Ko je favorit u finalu?

Ovoga puta to je zaista teško reći, s obzirom da obojica imaju ozbiljne adute na svojoj strani. Alkaraz je dobio dva finala ove godine, ali je "pregažen" u finalu Vimbldona i to bi mogla da bude prednost za Sinera, posebno jer ima nestvaran niz na tvrdoj podlozi, pošto je dobio čak 26 uzastopnih mečeva. Takođe, osvojio je i 21 uzastopan set...

Što se tiče Alkaraza i kod njega ima aduta, kao što je recimo 16 uzastopnih pobjeda na mastersima, gdje tako juri još jednu u nizu titula u svojoj već bogatoj kolekciji.

Bilo kako bilo, trebalo bi da ovo bude prvi i posljednji zanimljiv meč u Sinsinatiju ove godine, a igra se večeras od 21 čas po našem vremenu.

