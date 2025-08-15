logo
Dopingovanog Janira Sinera častili sa tri mjeseca, ostale žestoko kažnjavaju: Nova bruka u tenisu, svi se bune

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nastavljaju se čudne odluke u vezi sa kaznama za dopinge tenisera poslije afere u kojoj je Janik Siner prošao bez posljedica. Dvojica igrača suspendovana su na 10 mjeseci...

janika sinera pustili a druge tenisere suspenduju zbog dopinga Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Janik Siner pao je dva puta na doping testovima u martu prošle godine. U njegovom organizmu pronađena je nedozvoljena supstanca klostebol i zbog toga nije bio tretiran kao i svi ostali. Umjesto istrage, suspenzije, drakonske kazne, igrao je cijelu sezonu i tek je ove godine suspendovan i to na samo tri mjeseca.

Postignut je dogovor između njega, WADA (Svjetske antidoping agencije) i ITIA (Međunarodne agencije za integritet tenisa). Svi oni bili su saglasni sa tim da su tri mjeseca dovoljna i to je bila suspenzija u kojoj nije propustio nijedan grend slem. Izgleda da je mnogo bitno kako se prezivaš i koliko novca imaš, pošto drugi igrači nemaju takav tretman, čak naprotiv...

ITIA je objavila da su dvojica tenisera suspendovani na po 10 mjeseci. Za njih naravno mnogi nisu nikada ni čuli, ali za sve ostale važe drugačija pravila. Tomas Fankat (Australija) i Kalil Demi Teso (Japan) su dobili mnogo duže suspenzije od Sinera...

Australijanac, koji ima 30 godina, se sam prijavio i priznao da je u decembru prošle godine primio veću dozu infuzije od one koja je dozvoljena prema pravilima. ITIA je saopštila da je istraga ustanovila da nije imao namjeru, da je sve priznao i da je zato suspendovan na "samo" 10 mjeseci.

U slučaju Japanca (19) je ustanovljeno da je u decembru prošle godine bio pozitivan na supstancu metilefedrin. U pitanju je supstanca koja se nalazila u lijeku protiv kašlja koji je konzumirao. U saopštenju ITA se navodi da je njegova majka kupila lijek i da mu je ona dala, a da on ne zna dovoljno japanski i nije pročitao sastav lijeka. Uz to se navodi da je ustanovljeno da nije imao namjeru da se dopinguje, da su prihvaćena njegova objašnjenja i da je i on zbog toga kažnjen na "samo" 10 mjeseci. Dakle, obojica su kažnjeni tri puta gore od Sinera.

Sve to izazvalo je bijes navijača koji se javno bune, ali ne pomaže ništa...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:13
Janik Siner i Marijana Veljović
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Tagovi

Janik Siner Tenis

