Đokovićev najveći hejter natjerao Sinera da progovori: Nije znao šta ga je snašlo, na kraju sve priznao

Đokovićev najveći hejter natjerao Sinera da progovori: Nije znao šta ga je snašlo, na kraju sve priznao

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Prvi teniser svijeta Janik Siner ponovo u centru pažnje zbog odluke da vrati nekadašnjeg trenera koga je otpustio zbog "doping afere".

Ben Rotenberg pitao Janika Sinera o otpuštanju trenera Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner brani titulu na Mastersu u Sinsinatiju, ali u posljednje vrijeme više privlači pažnju manje sportskim stvarima nego rezultatima koji su zaista za svako poštovanje. Prvi "reket" planete je nedavno u svoj tim vratio kondicionog trenera Umberta Feraru koga je prethodno otpustio zbog "doping afere". Do sada nismo čuli pojašnjenje za ovaj potez, ali ga je veliki kritičar Novaka Đokovića Ben Rotenberg natjerao da progovori.

Američki novinar, koji je specijalista za tenis, upitao je Sinera da li se pokajao što je otpustio Feraru?

"Bila je to drugačija situacija. Sada je sve drugačije. Osjećao sam da mi je u ovom trenutku potreban neko ko bolje poznaje moje tijelo, jer... ali sve smo rekli u saopštenju za štampu, tako da je to u redu", odgovorio je Siner.

Janik Siner i Umberto Ferara
Izvor: IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia

Uslijedilo je novo pitanje. Rotenberg ga je zamolio da pojasni šta znači da "bolje poznaje njegovo tijelo".

"Radili smo zajedno oko dvije godine prije ove pauze. Njegov rad mi je donio mnogo koristi. Radili smo na svakom dijelu mog tijela: mobilnosti, stabilnosti, pa čak se poboljšala i izdržljivost mog tijela. Mislim da je uradio odličan posao. Takođe sam se dobro slagao sa Markom Panikijem, ali možda nije bio najbolji izbor. Oduvijek sam imao dobar osjećaj u vezi sa Umbertom", rekao je Italijan i dodao da više neće komentarisati tu temu.

Zašto je dobio otkaz?

Janik Siner je otpustio Umberta Feraru i fizioterapeuta Đakoma Naldija jer je bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu klostebol. Navodno, Naldi je koristio sprej za posjekotinu na svojoj ruci, da bi je preko kreme prenio Sineru koji je potom suspendovan na tri mjeseca i kaznu je odradio od 9. februara do 4. maja. Sasvim slučajno, uspješno se vratio za najveće turnire u jeku sezone, što je bio njegov dogovor sa WADA-om. Prema nekim izvorima upravo je Ferara dao sprej Naldiju, tako da je krivica bila obostrana.

