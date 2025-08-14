Niko ovako žestoko nije isprozivao Janika Sinera za doping!

Francuski teniser Adrijan Manarino žestoko je isprozivao Janika Sinera zbog doping skandala. Jedan od rijetkih igrača koji je imao hrabrosti da o tome govori javno.

Doping skandal Janika Sinera i dalje je tema u svjetskom tenisu. Ni najbolji igrači na planeti ne mogu da razumiju zašto nije dobio dužu suspenziju i zašto se sve to zataškava. Otvoreno, javno i bez dlake na jeziku ga je isprozivao Adrijan Manarino i to prije njihovog meča u Sinsinatiju koji je dobio Italijan.

"Ne vjerujem u Deda Mraza više. Svako, ako želi, je slobodan da vjeruje. Što se tih slučajeva tiče, mislim da je veoma iznenađujuće. Od 300 najboljih igrača koji se testiraju dva su bila pozitivna i to oba kod onih koji su bili prvi na svijetu. Možeš naravno greškom da uzmeš pogrešnu pilulu ili vitamin, ali i dalje mislim da je to sve iznenađujuće", rekao je Manarino za "Radio Monte Karlo" aludirajući na Sinera i Igu Švjontek koji su pali na doping testovima.

Posebno zamjera federacijama koje ih ne osuđuju nego od njih prave žrtve.

"Oni su uradili sve da ih predstave kao čiste sportiste, praktično kao žrtve. Ja svako jutro ustajem i hramljem. Ako u mojim godinama treba da izađem na teren i da igram protiv momaka od 20-25 godina koji nisu čisti, onda je to komplikovano. U svakom slučaju, nadam se da su oni čisti", zaključio je Manarino.

Kako su Iga i Janik kažnjeni?

Siner je u martu 2024. godine dva puta pao na doping testu, bio je pozitivan na klostebol. Zabranjenu supstancu koja se nalazila u jednoj kremi. On se izvukao jer je objasnio da je njegov fizioterapeut Đakomo Naldi koristio tu kremu i masirao ga bez rukavica. Iga je pala na dopingu u novembru prošle godine kada je koristila nedozvoljenu supstancu "trimetazidin".

Kako su kažnjeni? Tako što je Siner dobio tromjesečnu suspenziju i nije propustio nijedan grend slem. Osvojio je Australijan open ove godine, pauzirao par mjeseci, vratio se, igrao finale Rolan Garosa, pa osvojio Vimbldon. Švjontek je suspendovana na samo mjesec dana tada jer je utvrđeno da je greškom popila pogrešan lijek.

