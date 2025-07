"Opet kreće moja noćna mora zbog Sinera": Javio se čovjek koji je kriv za doping, neće više da ćuti i da trpi

Đakomo Naldi koji je kriv za doping Janika Sinera se prvi put javno oglasio poslije skandala.

Janik Siner nastavlja da pravi skandale. Prvo je bila doping afera kada je pao dva puta na doping testu zbog toga što je u svom tijelu imao klostebol, nedozvoljenu supstancu. Dok su mnogi drugi drakonski kažnjavani za slične stvari, pa čak i za to što su propustili tri testa i nisu bili pozitivni na doping kontroli, on je dobio samo tri mjeseca suspenzije. I to je tako "namješteno" bilo da ne propusti nijedan grend slem.