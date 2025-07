Šta se ovo dešava kod Sinera? Vratio "doping doktora", a Daren Kejhil ga napusti pred US Open

Nove promene u timu Janika Sinera, tvrde samo privremene. Sada ni Darena Kejhila neće biti nakon povratka "doping doktora".

Italijanski teniser Janik Siner biće bez svog glavnog trenera Darena Kejhila na US Openu, objavljeno je danas u medijima sa Apenina. Ovo stiže kao prilično iznenađujuća vijest kada se zna da je Siner pokušavao da ubijedi Kejhila da ostane uz njega i nakon ove sezone - i to pred svima tokom ceremonije na Vimbldonu.

Bilo je tu osmijeha, djelovalo je da se možda Kejhil i predomisli i ne ode u penziju, ali odluka da ne bude sa Sinerom na američkoj turneji ne daje mnogo prostora za optimizam da će produžiti ugovor. Takođe, interesantan je i trenutak u kom je Kejhil odlučio da "privremeno ode iz tima" - da tako kažemo - baš nekoliko dana pošto je Siner odlučio da se vrati trenera za fizičku spremu zbog kog je navodno pao doping-test.

U pitanju je Umberto Ferara, u Italiji poznat i kao "doping doktor" pošto je već imao nekoliko sličnih incidenata sa klostebolom, a koji je kod sebe imao sporni sprej sa nedozvoljenom supstancom. Dao ga je fiziioterapeutu Đakomu Naldiju, koji se prije toga posjekao, pa je tokom masaže navodno klostebol završio u tijelu Janika Sinera.

Šta je bilo sa doping skandalom?

U međuvremenu su Ferara i Naldi potvrdili Sinerovu verziju priče, poslije čega teniser nije kažnjen, a njih dvojica dobila su otkaz. Zamijenio ih je Siner sa Panikijem i Badijom, Novakovim trenerima, a potom ih otpustio pred početak Vimbldona.

Odmah po osvajanju Vimbldona, Siner je ponovo obnovio saradnju sa Umbertom Ferarom, a može se naslutiti da to nije potez koji odobrava Daren Kejhil i da zbog toga ne želi sa svojim igračem na US Open, možda i na turnire poslije njega i sve sluti na to da će se saradnja ranije okončati.

Za sada, kraj Janika Sinera ostaje Simone Vanjoci, koji je već duže vremena sa Italijanom, trenutno najboljim igračem svijeta.