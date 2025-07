"Siner i ja jesmo prijatelji, ali želim prvo mjesto": Karlos Alkaraz ima novu opsesiju

Karlos Alkaraz ne krije da želi povratak na prvo mjesto ATP liste do kraja sezone.

Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner preuzeli su dominaciju "bijelim sportom". Njih dvojica su osvojili sedam posljednjih grend slemova, a finala Rolan Garosa i Vimbldona su bila posebno impresivna. Siner je trenutno nedostižan na čelu ATP liste sa 12,030 poena, dok ga Alkaraz prati sa 8,600 i poručuje da želi da se vrati na čelo teniskog karavana.

Drugi reket planete je u opširnom intervjuu za "Gazetu delo Sport" govorio o rivalstvu sa Sinerom i otkrio šta mu je glavni cilj do kraja sezone.

"Spreman sam. Prošle godine, poslije Olimpijskih igara, mučio sam se i nisam postigao sjajne rezultate. Nemam mnogo poena za odbranu do kraja sezone. Daću sve od sebe na sledećim turnirima da osvojim što je više moguće. Znam da Sinera nije briga koliko poena brani, on je sjajan borac koji uvijek igra da pobijedi i ne dozvoljava da bilo šta na njega utiče. Ali, spreman sam za izazov, trenutno mi je primarni cilj da zauzmem prvo mjesto na rang listi. Sada se pripremam za američke turnire, kako bih bio u top formi za Otvoreno prvenstvo SAD", rekao je Alkaraz koji je odustao od Mastersa u Torontu kao i Siner i Đoković.

Njihovo rivalstvo već podsjeća na ono između Federera, Nadala i Đokovića. "To je sjajna stvar za naš sport jer podstiče ljude da gledaju i igraju tenis. Naši mečevi, poput onih na Rolan Garosu i Vimbldonu, uvijek se iščekuju sa nestrpljenjem. Što više mečeva igramo jedan protiv drugog, više ljudi ćemo uključiti u ovaj sport. Takođe, svaki put kada se suočimo jedan sa drugim, obojica pomijeramo svoje granice. Tenis je poseban sport koji vam omogućava da budete rivali na terenu, a istovremeno da se poštujete. Siner i ja smo dobri prijatelji, možemo da razgovaramo o mnogo čemu van terena. Imam veliko poštovanje prema njemu, on je divna osoba, siguran sam da ćemo uvijek moći da održimo ovaj odnos", rekao je Španac.

Zadovoljan je dosadašnjim dijelom sezone. "Moram reći da je sezona prošla zaista dobro. Uradio sam sjajne stvari, ostvario sam mnoge ciljeve koje sam sebi postavio na početku godine, tako da sam zadovoljan svim što sam do sada postigao na terenu i nadam se da ću ovako nastaviti do kraja godine. Često razmišljam o tome i još uvijek ne znam kako sam uspio da preokrenem onaj meč. Istina je da u sportu, ali ne samo u sportu, morate da vjerujete do kraja. Tenis je dug i zahtjevan put i potpuno ste sami sa svojim mislima. Dakle, ključ, u finalu Rolan Garosa protiv Janika, bio je - vjerovati da možete da dobijete meč, čak i u najtežim trenucima, a da se pritom ne obeshrabrite", poentirao je Alkaraz.

Međusobni skor Alkaraza i Sinera

Španac i Italijan su se do sada susreli 13 puta, a Alkaraz ima bolji skor 8-5. Siner je prekinuo Alkarazov niz od pet pobjeda na Vimbldonu, a navijači se nadaju njihovim novim mečevima u nastavku sezone. Možda i pre US Opena, pošto se očekuje da obojica igraju na Mastersu u Sinsinatiju nakon što su odlučili da propuste Toronto.

Alkaraz do kraja godine brani svega 1.060 poena, dok Siner mora da odbrani 6.030, pa nije nemoguće da Španac ostvari svoj cilj do kraja 2025. godine.