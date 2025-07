"Siner i Alkaraz su drugi nivo": Ivanišević shvatio zašto mu je Novak rekao da nije u pravu

Goran Ivanišević priznaje da je nivo tenisa koji trenutno prikazuju Siner i Alkaraz iznad svih, pa i iznad Novaka Đokovića.

Goran Ivanišević tvrdio je da je Novak Đoković najveći favorit na Vimbldonu, zbog čega je čak i Nole morao da "spušta loptu", a vidjeli smo da su ponovo finalisti bili Karlos Alkaraz i Janik Siner - u ovom trenutku ipak najbolji igrači svijeta. Šta je pošlo po zlu? Može li Đoković da se vrati? Na ove teme Ivanišević je pričao za "Novu TV" uoči početka turnira u Umagu, a neposredno poslije drame na sudu koju je imao sa bivšom suprugom.

"Ovo je bilo jednosmjerno finale, Siner je bio bolji i on je po meni trenutno malo bolji igrač od Alkaraza, a njih dvojica su pet kopalja ispred svih. Jedini koji se možda može boriti s njima je Novak Đoković, ali ovi drugi nemaju šansu", rekao je Goran Ivanišević i objasnio šta se desilo Đokoviću.

"Kad nisi sa Sinerom na 100 odsto, a i kad jesi, nisu ti velike šanse. Mislio sam da Novak može, ali nažalost nije bio skroz spreman. Đoković je najveći teniser svih vremena, ali ovo što rade njih dvojica je jedan drugi nivo tenisa", dodao je "Zec".

Vidjeli smo da je Janik Siner ovoga puta bio daleko bolji od Karlosa Alkaraza i sem malog pada krajem prvog seta, držao je nadrealan nivo tenisa da ni Španac nije mogao ništa. Za razliku od finala Rolan Garosa gdje je okrenuo od 0:2 do 3:2, Siner se stabilizovao i to zaboravio.

"Janik Siner je bolji, čvršći, ne znam kakvu bih taktiku igrao protiv njega, pa on ima odgovor na sve. On se vrati, skupi snage, osvoji turnir", objasnio je razliku između njih dvojice Goran Ivanišević.

Šta je Đoković govorio Ivaniševiću?

Kada je čuo od novinara da ga Ivanišević svrstava u najvećeg favorita na Vimbldonu, Novak Đoković je morao da se nasmije i kaže da njegov bivši trener nije u pravu. Sada je poslije ovog Vimbldona i Ivanišević shvatio zašto je to uradio.

"Uh... Volim Gorana i drago mi je što i on voli mene", nasmijao se Đoković: "Ali, zaista ne mislim da sam ja favorit protiv ovih momaka (Karlos Alkaraz i Janik Siner, prim. aut.) u ovom trenutku. Mislim da su oni, obojica, favoriti. Ipak, vjerovatno ovdje imam najbolju šansu protiv njih", rekao je Đoković.

"Ako dođe do toga da igram protiv jednog ili obojice, nadam se da će tako biti - to bi značilo da sam stigao do finala - tada ću naravno tražiti svoju najbolju igru da pobijedim. Mislim da imam šansu. Nema sumnje u to. Mislim da su moji rezultati na travi, ne samo sada, dokaz mog samopouzdanja na ovoj podlozi. Igram jako dobar tenis ove godine. Dobro se osjećam. Imam samopouzdanja".

Zna li Ivanišević nešto o Novakovoj penziji?

Aktuelni trener Stefanosa Cicipasa, sa kojim će imati mnogo više posla nego sa Novakom Đokovićem, govorio je nedavno i o "najvrelijoj" temi u tenisu - penziji najvećeg svih vremena.

"Prije neki dan su on i Cicipas trenirali zajedno. Bilo je zadovoljstvo gledati, posebno sada kada sam na drugoj strani. Kada sam mu bio trener, bilo je sjajno, ali uvijek si fokusiran - šta će reći, šta da tražim. Sada mogu samo da uživam. Takva lakoća kretanja, lakoća igre, lopta leti 300 kilometara na sat zahvaljujući njegovoj tehnici i tajmingu. Ako to pogledate, može da igra do Los Anđelesa", optimistično je zvučao Goran Ivanišević.

"Motivacija je druga stvar, pojavljivanje, trening, pa on ima 38 godina. U Londonu izgleda spremno, igra dobro, imam osjećaj da ima priliku. Samo mora da se nosi sa živcima... Neću reći da ga 'izjedu', ali utiče na njegovo izvođenje. I nije mu posljednja šansa - ima šansu i na US Openu".

"U Melburnu ove godine, da se nije povrijedio, Zverev ga nikako ne bi pobijedio, a finale sa Sinerom bi bilo zanimljivo", zaključio je bivši trener Novaka Đokovića.