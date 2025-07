Razvod Gorana Ivaniševića: Bivšu prvo vidio u "Prijateljima", suđenje trajalo 6 sati

Goran Ivanišević našao se oči u oči sa bivšom suprugom Tatjanom, a suđenje je trajalo šest sati

Izvor: prinstscreen/youtube/ Friends

Hrvatski teniski trener Goran Ivanišević, nekadašnji trener Novaka Đokovića, posljednjih mjeseci je u žiži javnosti ne toliko zbog poteza u karijeri koliko zbog sukoba sa bivšom suprugom o čemu se u prošlosti dosta pisalo.

Bivši supružnici sada su se našli na sudu, a iako je Ivanišević tražio da javnost bude isključena iz postupka, to je ipak odbijeno pa su hrvatski mediji saznali detalje obračuna u sudnici. Goran i Tatjana su se na Opštinskom građanskom sudu u Zagrebu raspravljali skoro šest sati, a iznesene su teške optužbe. Bivši teniser je navodno rekao da je finansirao Tatjanu i njenog novog partnera.

"Nastavio sam da ih finansiram jer ni ona niti njen novi partner nisu radili, pa eto. To finansiranje je bilo sa zajedničkog računa u Monaku s kojeg je podigla novac i za koji tražim da mi se vrati. Ona ništa nije radila. To je novac od moje zarade. Ona ništa radila nije", navodno je rekao Ivanišević, a prenosi "Jutarnji list".

Izvor: EMPICS Sport / PA Images / Profimedia

Traži nazad 2.400.000 evra

Prethodnih dana otkriveni su još neki detalji ovog sudskog postupka. Goran Ivanišević je pokrenuo tužbu protiv Tatjane Dragović prije oko dvije i po godine i tvrdi da je Tatjani, sa kojom ima dvoje djece, pozajmio preko 2,9 miliona evra u periodu od šest godina (od 2015. do 2021. godine). Sada na sudu potražuje čak 2.400.000 evra.

Ko je Tatjana?

Iako su danas na ratnoj nozi, nekada je javnost brujala o njihovoj ljubavi koja je bila gotovo filmska.

Lijepa manekenka privukla mu je pažnju kada je bio u zenitu karijere. Ukoliko ste ikada gledali hit ostvarenje "Prijatelji", možda ćete se sjetiti scene u drugoj epizodi treće sezone, kada Ros juri svoje prijatelje da se što prije spreme za polazak u muzej, a svi ga ignorišu, među njima i Čendler, koji čita "Kosmopoliten" u toaletu Monike i Rejčel...

Scena sa Tatjanom Dragović u Prijateljima Izvor: YouTube

Čak ni najveći fanovi serije "Prijatelji" ne znaju da se baš u toj epizodi, nazvanoj "The One When No One's Ready", nalazi i lice svjetski proslavljene manekenke i ljepotice Tatjane Dragović.

Ona se našla na naslovnici pomenutog časopisa "Kosmopoliten", a na njenu ljepotu zaista bi malo ko ostao imun. Baš ta naslovnica zavrtjela je mozak Goranu Ivaniševiću.

Kako se pisalo i prenosilo mnogo puta od tada, vidjevši je, Goran se zainteresovao za njemu nepoznatu, ali prelijepu manekenku, i upotrebio je sve svoje veze i vezice kako bi dobio njen broj telefona i stupio s njom u kontakt.

Putem svojih poznanstava, nabavio je njen broj i pozvao ju je na večeru. Mada Tatjana, kako se navodi, isprva nije njime bila impresionirana, nastavili su da se druže, ali to druženje preraslo je u ljubavnu romansu.

Tatjana je pala na Goranove čari, a njihova veza, koja je krunisana brakom, trajala je dugo godina.

Goran je Tatjanu zaprosio 1999. godine, a dobili su dvoje djece, ćerku Amber Mariju 2004. godine, a sina Emanuela tri godine kasnije.

Izvor: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Njihov brak imao je jedan značajniji skandal, kada se pisalo o Goranovoj preljubi, nakon čega su, ipak, prešli preko te prepreke, nastavili zajednički život i odselili se u Ameriku.

Par se vjenčao u San Pedru 2009. godine, a razveli su se 2013. godine i konačno stavili time tačku na svoju ljubav. Dugo se smatralo da su bili u dobrim odnosima nakon razvoda, no sve se promijenilo kada je Goran javno iznio stravične optužbe na račun bivše drage.

Pogledajte kako danas izgleda lijepa Tatjana:

