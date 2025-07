"Volim te Gorane, ali nisi u pravu": Novak se direktno obratio Ivaniševiću poslije ozbiljnih riječi

Novak Đoković obratio se Goranu Ivaniševiću koji je rekao da je za njega Nole najveći favorit na Vimbldonu i da jedini može da pobijedi Sinera i Alkaraza.

Novak Đoković stigao je do četvrtfinala Vimbldona pošto je u najtežem meču do sada napravio preokret protiv Aleksa de Minora (3:1), što znači da su mu još tri prepreke ostale do 25. grend slema. Naredna je Flavio Koboli, a potom je projektovano da će Đoković igrati protiv najboljih igrača svijeta - Janika Sinera, pa Karlosa Alkaraza.

U tim mečevima, ako do njih dođe, Siner i Alkaraz će biti favoriti, prosto jer su u boljoj formi, mlađi su i zaista su pokazali da su naslednici "velike trojke", ali ako pitate Gorana Ivaniševića - to nije tako.

Bivši trener Novaka Đokovića je veliki optimista na ovom Vimbldonu, tako da je rekao da je Nole jedini koji može da pobijedi Sinera i Alkaraza, dodao je i da je favorit protiv njih dvojice... Takve riječi prenijeli su Đokoviću na konferenciji za medije, na šta se samo bio nasmešio i poručio je da je Goran Ivanišević pretjerao.

Šta je Đoković odgovorio Ivaniševiću?

"Uh... Volim Gorana i drago mi je što i on voli mene", nasmijao se Đoković: "Ali, zaista ne mislim da sam ja favorit protiv ovih momaka [Karlos Alkaraz i Janik Siner, prim. aut.] u ovom trenutku. Mislim da su oni, obojica, favoriti. Ipak, vjerovatno ovdje imam najbolju šansu protiv njih", rekao je Đoković.

Dalje je analizirao kako bi mogao da izgleda njihov potencijalni duel na Vimbldonu:

"Ako dođe do toga da igram protiv jednog ili obojice, nadam se da će tako biti - to bi značilo da sam stigao do finala - tada ću naravno tražiti svoju najbolju igru da pobijedim. Mislim da imam šansu. Nema sumnje u to. Mislim da su moji rezultati na travi, ne samo sada, dokaz mog samopouzdanja na ovoj podlozi. Igram jako dobar tenis ove godine. Dobro se osjećam. Imam samopouzdanja".

Zaključio je ovim riječima: "Motivisan sam da idem do kraja. Vidjećemo šta će biti".

Šta je Ivanišević prognozirao Đokoviću?

Novi trener Stefanosa Cicipasa, koji je zbog loše fizičke spreme i problema van terena ispao već u prvom kolu Vimbldona, rekao je da je za njega Novak Đoković glavni favorit na Vimbldonu.

"Novak je jedini koji još može da izazove Alkaraza i Sinera. Onda imate ostale... Siguran sam da je Stefanos među 10 najboljih igrača, igrao je dva finala grend slem turnira, osvojio je masters titule, ATP finale. On je sjajan igrač. Jedino pitanje je koliko to želi. Vjerujem da će biti između petog i 10. mesta, ali ako nastavi ovako - nema šanse", rekao je Ivanišević.

"Vidim njegovu šansu. Gledajući žrijeb, ne mislim da niko može da pobijedi Đokovića pre polufinala, a on ovdje nikada nije izgubio od Sinera", jasno je šta je time htio da kaže Ivanišević:

"Da, Australijan open i Rolan Garos, ali ovdje ga je Novak pobijedio dva puta. Po mom mišljenju, Novak je favorit, koliko god to sentimentalno zvučalo. Alkaraz ga je pobijedio dva puta, ali prošle godine je Novak došao poslije operacije koljena, a 2023. svi se sjećamo koliko je bilo tijesno. Svi kažu da mu je ovo poslednja šansa, ne slažem se. Pored toga, on je najbolji igrač na travi, iskusan, tačno zna šta je ovde potrebno. Biće fascinantno".

Kako izgleda Novakov put na Vimbldonu?

U srijedu će Novak Đoković igrati protiv Flavija Kobolija, mladog tenisera iz Italije kome je ovo četvrtfinale Vimbldona najveći uspjeh u karijeri, a ono što je interesantno je da mu je Nole idol. Vrijedi istaći i da je potom "zakazan" meč sa Janikom Sinerom, međutim i tu postoji druga varijanta - da ipak igra sa Benom Šeltonom.

Razlog je vrlo slaba igra Sinera u osmini finala gdje je prošao Grigora Dimitrova samo zbog povrede Bugarina pri vođstvu 2:0, dok sada i Italijan ima problema sa povredom, a Šelton igra zaista dobar, agresivan tenis.

Što se tiče druge strane žrijeba, tu bi trebalo da je Karlos Alkaraz siguran finalista jer je njegov dio kostura slabiji. Prvo igra protiv Kamerona Norija, a zatim sa bojim iz duela Tejlora Frica i Karena Hačanova koji nisu do sada na ovom turniru pokazali nivo tenisa koji bi trebalo da zabrine osvajača Rolan Garosa.

