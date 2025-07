"To je sve što mi je Federer rekao": Novak se trudi, ali plan mu je već osuđen na propast

Kako je izgledao susret Novaka Đokovića i Rodžera Federera na Vimbldonu? Svi su mislili da će se ispričati, evocirati uspomene, ali je Federer bio vrlo rezervisan kada su se vidjeli na hodnicima. Jedva da je čestitao.

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Vimbldona pošto je savladao Aleksa de Minora poslije preokreta (3:1), a sjajan meč sa tribina gledao je i Rodžer Federer. Jedan od dvojice najvećih rivala Novaka Đokovića bio je u "kraljevskoj loži" sa suprugom Mirkom Federer, tako da je mogao da isprati da je Nole i dalje u fantastičnoj formi.

Upravo se Federeru poslije meča obratio i Đoković, skromno je istakao da nikada neće imati servis-volej poput njega, ali da mu je drago što je konačno prekinuo "prokletstvo" jer je obično gubio mečeve kada bi na tribinama bio Švajcarac.

Delovalo je ovo kao samo uvod u lijep razgovor dvojice tenisera, očekivali smo da se sretnu posle svega i proćaskaju o starim dobrim vremenima, ali to se nije desilo. Iako je već tokom Vimbldona moglo da se čuje od Đokovića da priželjuje takve stvari, trudi se da odnos "velike trojke" opstane i poslije njihovih teniskih karijera, čini se da je Rodžer Federer nešto rezervisaniji i da će tako teško upaliti Srbinov plan.

Šta je Federer rekao Đokoviću?

Osmijeh je bio tu dok se Đoković obraćao Federeru na Vimbldonu, a kada su se sreli na hodnicima - gotovo da nije bilo razgovora. Upravo to je ispričao i Nole kada su ga novinari upitali da otkrije kako je izgledao njihov kratak susret...

"Nakratko smo se sreli... Pozdravili smo se. Čestitao mi je i rekao da je meč bio sjajan. To je bilo sve. Bio je to vrlo kratak susret, ali zaista je bilo lepo što je bio tu. Naravno, on je jedna od najvećih legendi našeg sporta, u istoriji tenisa. Uvijek je nešto posebno kad je on na tribinama. Drago mi je što sam prekinuo kletvu i pobijedio pred njim. Veliko je olakšanje", rekao je Novak Đoković dok je "pokušavao" da izvuče Rodžera Federera od koga se očekivalo da bude malo ljubazniji.

Šta je to Đoković rekao Federeru?

Nije imao nikakvog razloga da se Novak Đoković obrati Rodžeru Federeru poslije velike pobjede na Vimbldonu, ali želio je da mu publika ponovo aplaudira - tako da ga je pogledao i skrenuo pažnju na njega.

"Nemam baš servis-volej i osećaj kao onaj gospodin koji stoji tamo gore, to bi pomoglo, ali ne mogu da se žalim", nasmijao se Đoković i pokazao rukom na Federera:

"Ovo je vjerovatno prvi put da me Rodžer gleda i da sam pobedio. Posljednjih nekoliko mečeva pred njim sam izgubio, ali dobro je da sam tu kletvu skinuo. Lijepo ga je vidjeti ovdje, ogroman je šampion, poštujem ga veoma i uvijek je lijepo vidjeti ga ovdje na njegovom omiljenom turniru, bez dileme".

