Slavlje Bosne u produžetku, Zadar pao u Zetri

U prvom meču regionalne lige u 2026. godini Bosna u Sarajevu savladala Zadar.

Izvor: ABA liga j.t.d./Bosna BH Telecom/Ednan Turalić

Košarkaši Bosne slavili su pred domaćom publikom protiv Zadra 93:85, i to nakon produžetka, u prvom meču ABA lige u 2026. godini.

U veoma izjednačenom susretu, Zadrani su bili nadomak trijumfa, ali je sjajni Alfonso Roj Plamer Tores pogodio trojku tri sekunde prije kraja četvrte četvrtine i odveo meč u produžetak. Tamo su se "studenti" bolje snašli, pokazali dominaciju i stigli do šestog trijumfa u regionalnoj ligi, čime se stekli lijepe šanse da se na kraju među prve četiri ekipe koje će nastaviti dalje takmičenje.

BOSNA - ZADAR 93:85 (17:17, 23:25, 20:21, 17:14, 16:8)

Bosna je povela 2:0, a onda je uslijedilo devet vezanih poena Zadrana. Ipak, od tog trenutka viđen je veoma izjednačen meč, a najubjedljiviju prednost gosti su imali od pet-šest poena u nekoliko navrata.

Nijedna od ekipa nije uspjela da napravi značajniju razliku, pa je rezultat po četvrtinama bio prilično izjednačen. Zadrani stečenu prednost nisu uspjeli da zadrže do kraja, pa je u sarajevskoj "Zetri" viđen dodatni period košarke.

Bosna je tamo postigla 16 poena, dvostruko više od rivala i na kraju slavila.

U pobjedničkom timu četvorica košarkaša imala su dvocifren učinak, a najefikasniji je bio pomenuti Plamer Tores sa 30 poena i šest skokova. Džerod Vest je postigao 16, jedan manje je ubacio Jure Zubac, koji je uz 11 skokova kompletirao dabl-dabl učinak, dok je Edin Atić ima 14 poena i sedam asistencija.

Odličan u gostujućem sastavu bio je Vladimir Mihailović sa čak 32 poena, a uz to imao je i šest skokova. Boris Tišma meč je završio sa 15 poena, dok je dabl-dabl učinak zabilježio Marko Ramljak - 13 poena i 11 skokova. Borna Kapusta ubacio je 11 poena.

U narednom kolu Bosna će na teško gostovanje Crvenoj zvezdi 12. januara, a do kraja ligaškog dijela igraće još protiv Mege, Budućnosti, Beča i Ilirije.