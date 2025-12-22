logo
Trener Bosne ne razumije zašto Sarajlije ne dolaze na utakmice "studenata"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Trener Bosne Muhamed Pašalić poslije čudesne pobede u Subotici uputio poziv navijačima da dođu i podrže njegov tim.

sarajevo ne zanima kosarka i utakmice kk bosna Izvor: Youtube/ KK Spartak Office Shoes Subotica/printscreen

Trener Bosne iz Sarajeva Muhamed Pašalić napravio je sa svojim timom čudesan preokret u Subotici protiv Spartaka. Domaćin je "Dudovoj šumi" u 14. i 15. minutu imao 25 poena prednosti, a onda su gosti od kraja druge četvrtine krenuli u veliki nalet i ostvarili pobjedu za pamćenje.

"Bili smo pogubljeni u prvom, nismo imali ritam, šutirali su trojke na poluvremenu 9/14, pustili smo ih da se rastrče. Shvatili smo u poluvremenu da ne možemo ni sa kojom ekipom da igramo bez odbrane, to je naš ključni faktor, na kojem insistiram. Poslije toga se otvorilo u napadu. Sve čestitke mojim igračima, pokazali su veliko srce, karakter, čestitke 'stafu', hvala publici na fer i korektnom navijanju", rekao je poslije utakmice trener Bosne Muhamed Pašalić.

U čemu je bio ključ preokreta?

"Najviše smo iskoristili to što je Majk Jang dao pet do sedam poena sa pozicije krilnog centra, poslije se uključio Alfonso Plamer, svi su se priključili i u jednom trenutku smo djelovali nezaustavljivo. Nisam izvukao čarobni štapić. Jednostavno, počeli smo da igramo kao tim, lopta je išla i lopta nas je nagradila"

Da li će publika u Sarajevu sada podržati ekipu? Ove sezone je ispunila dvoranu samo u meču protiv Crvene zvezde.

"Ne znam šta da kažem, vlada letargija koju ne razumijem. Poslije toliko godina vratila se vrhunska košarka, ABA takmičenje je izuzetno ozbiljno, FIBA Evrokup ima ozbiljne ekipe, imali smo u grupi Mursiju koja je večeras pobijedila Valensiju i druga je u Španiji... Ne znam koga još treba da dovedemo da se ljudi probude i shvate? I ako ništa i ako im nisu ti protivnici zanimljivi, vjerujem da su ovi momci zaslužili više pažnje i nadam se da će se probuditi interesovanje", iskreno je priznao Pašalić.

Bosna je pobjedom protiv Spartaka postala izjednačena sa njim, jer su to timovi sa četvrtog i petog mjesta tabele i sa skorom 5-5. Koje su ambicije Pašalićevog tima u nastavku sezone?

"Ambicije su bile da napadnemo Top 4 ako možemo, ako ne, da budemo stabilni na petom ili šestom mjestu i da se kroz drugi dio takmičenja plasiramo u plej-in. To ostaju ambicije, ali moramo da radimo. Ako hoćemo gore, moramo da pobjeđujemo".



Tagovi

KK Bosna ABA liga

