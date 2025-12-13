Neobična konferencija za medije trenera Bosne u Ljubljani

Trener Bosne Muhamed Pašalić pojavio se pred novinarima nakon poraza “studenata” od Cedevita Olimpije u 10. kolu ABA lige.

Izvor: YouTube/Screenshot

Sarajevski tim doživio je ubjedljiv poraz u Ljubljani, peti ove sezone u regionalnom takmičenju - 89:73 (15:11, 27:23, 26:14, 21:25).

“Zmajčeki” su u trećoj četvrtini napravili ključnu razliku i otišli na “plus 20”, što Pašalićev tim nije mogao da nadoknadi do kraja utakmice.

Trener “studenata” pojavio se na konferenciji za medije i bio neuobičajeno kratak. Doduše neko vrijeme je sjedio i gledao u novinare, a kamerman je upozorio kolege da su u eteru.

Tada je novinar na slovenačkom jeziku pitao da li je on Pašalić, odnosno da li se tako pravilno izgovara, a strateg Bosne potvrdno klimnuo glavom.

“Četitam ekipi Olimpije na pobjedi”, rekao je trener "studenata" i napustio konferenciju.

Slična situacija dogodila se i Pedru Martinezu, treneru Valensije i to nakon evroligaške utakmice protiv Pariza, doduše na toj konferenciji nije došao nijedan novinar, pa je španski stručnjak kratko rekao:

"Mogu? Ok. Rezultat je 90:86", rekao je Martinez i napustio praznu salu, što je izazvalo zgražavanje košarkaške javnosti, a takvo nepoštovanje kritikovao je i Sale Đorđević.

(MONDO)