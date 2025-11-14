Saša Đorđević zgrožen prizorom sa konferencije za novinare u Evroligi

Srpski košarkaški stručnjak nije mogao da veruje kako je izgledala konferencija za novinare posle utakmice Pariz - Valensija.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/X.com

Poslije utakmice Pariz - Valensija (90:86) održana je vjerovatno najkraća konferencija za novinare u istoriji Evrolige. Trener španskog tima Pedro Martinez došao je u salu u kojoj nije bilo novinara i govorio samo dvije sekunde. Toliko mu je bilo dovoljno da pročita rezultat utakmice i da ode.

"Mogu? Ok. Rezultat je 90:86", rekao je Martinez i napustio praznu salu.

Legendarni as i selektor srpske košarke Aleksandar Saša Đorđević bio je zgrožen tom scenom.

"Kakva sramota - prema Valensiji BC i prema Pedru Martinezu, jednom od najboljih trenera u Španiji! Paris Basketball je loše postupio u ovom slučaju. Evroligo, ovo je poziv na buđenje - morate izbjeći ovakvu lošu sliku", napisao je Đorđević.

Pogledajte tu scenu:

Increíble la rueda de prensa de Pedro Martínez en París.



No ha durado NI 5 SEGUNDOS



Se sienta y al no haber ningún periodista, dice el resultado y se marcha.pic.twitter.com/brio4XlzIY — Medina (@jorgemedina_2C)November 13, 2025

I ljubitelji košarke iz Španije saglasni su sa Đorđevićem, što se moglo vidjeti i u komentarima na konferenciju kakva vjerovatno još nije održana u Evroligi.

"Ali bilo je neophodno uklopiti Pariz na silu u Evroligu, zar ne?"

"Nikad nisam vidio ništa slično, u velikoj utakmici Evrolige ovako? Takmičenje pada na dno. Već nekoliko godina ovaj format ne radi, u Evropi nam se sviđaju direktni dueli, na život ili smrt, a ne 'trilion' partija bez pravog značaja"

"A NBA želi da uđe u ove gradove?", neki su od komentara na društvenim mrežama koji potvrđuju Đorđevićev stav.

(MONDO)