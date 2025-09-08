logo
Aleksandar Đorđević opet selektor, ali ne Srbije? Italijani najavljuju bombu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nekadašnji selektor Srbije i Kine mogao bi da predvodi još jednu evropsku selekciju.

Aleksandar Đorđević selektor Italije Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić će po svemu sudeći napustiti kormilo "orlova" nakon debakla na Eurobasketu. Generacija predvođena Nikolom Jokićem nije uspjela da opravda ulogu favorita i osvoji dugo čekano zlato, pošto je eliminisana u osmini finala od selekcije Finske. Kao logični nasljednici Pešića spominju se Saša Obradović, Dušan Alimpijević, ali i nekadašnji selektor Aleksandar Saša Đorđević.

Ipak, prema navodima italijanskih medija, nekadašnji strateg Srbije i Kine je na meti Košarkaškog Saveza Italije koji će morati da pronađe dostoju zamjenu za Đanmarka Poceka. Temperamentni stručnjak je podnio ostavku na konferenciji za medije nakon poraza od Slovenije u osmini finala.

Nekoliko izvora je prenijelu ovu vijest, ali se ne govori o jasnim kontaktima, već se navodno Đorđević nametnuo kao jedna od opcija. Među kandidatima je i Luka Banki koji je sa Letonijom takođe stao u prvoj eliminacionoj fazi.

Zašto baš Đorđević? 

Srpski trener je bez angažmana još od 2024. godine kada je završio svoju misiju na klupi kineske reprezentacije. Kao igrač je ostavio veliki trag u Italiji noseći dres Olimpije iz Milana, Fortituda iz Bolonje i Pezara. Trenersku karijeru je počeo upravo u Olimpiji iz Milana 2006. godine, gdje se zadržao jednu sezonu. U sezoni 2011/12 je bio trener Benetona iz Treviza, da bi potom uslijedio angažman u reprezentaciji Srbije u periodu od 2013. do 2019. godine. Potom je dvije sezone predvodio Bajern, da bi uslijedio povratak u Italiju gdje je predvodio Virtus iz Bolonje.

Tamo je radio sjajan posao što ga je preporučilo turskom Fenerbahčeu gdje se zadržao jednu sezonu. Prihvatio je poziv Kine koju je predvodio na Svjetskom prvenstvu 2023. godine. Sa selekcijom Srbije je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Španiji 2014, titulu vicešampiona na Olimpijskim igrama u Riju 2016. i drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu 2017. godine kada su "orlovi" u finalu poraženi od Slovenaca.

