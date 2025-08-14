Saša Đorđević ispričao je i momenat u kom je shvatio da će Ognjen Dobrić da bude igrač za reprezentaciju Srbije. Sve to je prenio i Nebojši Čoviću.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije jedan je od favorita za zlatnu medalju na predstojećem Evropskom prvenstvu (od 27. avgusta do 14. septembra). Čeka se konačan spisak selektora Svetislava Pešića, a nekadašnji selektor "orlova" Aleksandar Đorđević pričao je o nacionalnom timu i otkrio detalj o jednom igraču za koji niko nije znao. Radi se o Ognjenu Dobriću.

"Ispričaću jednu anegdotu. 2014. godine kada sam preuzeo reprezentaciju smo Joca Antonić i ja u Novom Sadu gledali meč Vojvodina-FMP. Svi su mislili da smo otišli da gledamo Marka Gudurića. Sreo sam se sa Nebojšom Čovićem na nekoj utakmici Zvezde i rekao mu da postoji jedan fantastičan igrač u FMP-u. Rekao mi je 'Aha, Gudurić Marko'. Rekao sam mu da se to zna i da se to vidi, već da je Ognjen Dobrić", počeo je Saša u podkastu kod "Luke i Kuzme".

Nastavio je da priča u istom dahu o igraču koji je postao važan faktor u srpskoj reprezentaciji.

"Čović mi je odgovorio sa "Jel', misliš?". Već tada sam mu rekao da ima fantastične noge, fantastičan odnos, odbrana, skočnost, konkretan, fantazija i da je to igrač za reprezentaciju kog ću da gledam i da pratim. Rekao mi je 'Misliš', odgovorio sam sa 'i te kako mislim'. Sada, da ne pričamo, da ne pričamo i 2018. godine kada je bio. Bio je i dio juniorske reprezentacije, uključen u reprezentativni program."

"Daju mi slobodu da kažem - zlato"

Vidi opis Saša Đorđević je 2014. shvatio da će jedan igrač postati bitan za Srbiju: "Rekao sam to tada Nebojši Čoviću" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Uvjeren je Sale da ova reprezentacija Srbije ima sve što je potrebno da donese najsjajnije odličje na Eurobasketu.

"Vidi se ljubav i odnos kakav ovi igrači imaju prema reprezentaciji. Fantastičan napredak vidim, dva igrača ću da pomenem, presrećan sam zbog Avramovića i Gudurića. Apsolutna zrelost, značilo im je što su igrali u ekipama u kojima su igrali, treneri sa kojima su radili, ciljeve koje su imali. Da ne pričam o Miciću koji je proveo par godina u NBA u ulozi koja mu nije odgovarala, možda je mogao ranije da se vrati u evropsku košarku, možda mu ugovor to nije dozvoljavao. Da ne pričam o Jokiću koji je najbolji igrač na planeti. Bogdanović koji je, po mom mišljenju, uz Jokića najvažniji igrač reprezentacije. Kroz Bogdanovu ljubav se vidi i kakav odnos imaju svi oni prema reprezentaciji".

Ne voli Đorđević da stvara dodatni pritisak igračima, ali je rekao ono što svi misle...

"Naša reprezentacija ima taj cijeli način na koji su sazreli kao grupa. Cijela ta generacija je došla do neke nevjerovatne zrelosti koja mi daje slobodu da kažem da ćemo mi da uzmemo zlatnu medalju i uvjerenje u to", zaključio je Đorđević.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:06 Sale Đorđević trening Kine Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)