Sale Đorđević se oprostio od slavnog Italijana: Preminuo jedan od najvećih svih vremena

Sale Đorđević se oprostio od slavnog Italijana: Preminuo jedan od najvećih svih vremena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zbog smrti modnog dizajnera Đorđa Armanija oglasio se Aleksandar Đorđević.

Aleksandar Đorđevič oglasio se o Đorđu Armaniju Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski košarkaš Aleksandar Đorđević objavom na društvenim mrežama oprostio se od Đorđa Armanija, vlasnika modnog brenda, ali i košarkaškog kluba Olimpija iz Milana. Đorđo Armani je jedan od najcjenjenijih modnih dizajnera svih vremena, ali je i bio i veliki prijatelj sporta u koji je decenijama ulagao ogroman novac svoje porodice.

Preminuo je u 91. godini, a dostojanstveno se od njega oprostio čovjek koji je imao čak tri mandata u Olimpiji. Saša Đorđević je i kao igrač i kao trener bio dio slavnog italijanskog kluba, pa je zbog toga osjetio obavezu da dirljivom porukom izjavi saučešće nakon smrti čovjeka koji je decenijama uticao na svjetsku modu.

"Počivajte u miru. Veliki gubitak za čovječanstvo, još veći za košarku. Zbogom, seniore Armani - pamtićemo te kao jednog od najvećih koji su ikad živjeli. Hvala", napisao je nekadašnji košarkaš.

Pogledajte njegovu objavu na društvenoj mreži "X":

Đorđević ima jake konekcije sa Olimpijom iz Milana, timom koji je bio u vlasništvu Đorđa Armanija. Nakon čak devet seniorskih sezona u dresu Partizana i osvajanja najvećeg evropskog trofeja, Đorđević se preselio u Olimpiju gdje je igrao naredne dve sezone. Ređali su se nakon toga Fortitudo iz Bolonje, Portland, Barselona, Real i Skavolini, da bi se baš u dresu Olimpije iz Milana penzionisao 2005. godine.

Trenersku karijeru Đorđević je počeo na istom mjestu. Prvu sezonu kao trener odradio je u Olimpiji iz Milana, zatim je vodio Beneton iz Treviza, Panatinaikos, Bajern, Virtus i Fenerbahče. Imao je i dva angažmana kao selektor - Srbiju je predvodio do srebrnih medalja na Olimpijskim igrama, Mundobasketu i Evropskom prvenstvu, a Kinu do bronze na Azijskim igrama.

