Prije 24 godine preminuo je Mirza Delibašić

Jedan od najboljih sportista svih vremena Bosne i Hercegovine, Mirza Delibašić Kinđe, umro je na današnji dan, 8. decembra 2001. godine.

Izvor: MN PRESS

Najbolji sportista 20. vijeka u Bosni i Hercegovini Mirza Delibašić karijeru je počeo u tuzlanskoj Slobodi, iz koje prelazi u sarajevsku Bosnu, s kojom je dva puta osvojio titulu prvaka Jugoslavije, a 1979. godine postao je sa "studentima" i šampion Evrope.

Patike o klin je okačio u Real Madridu, koji se uz Bosnu danas sjetio 24. godišnjice smrti popularnog "Kinđeta".

24 años sin Delibasic.pic.twitter.com/JwNKPRoCoS — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto)December 8, 2025

Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je sve moguće trofeje, da bi kao selektor reprezentacije BiH u Njemačkoj 1993. ostvario najveći uspjeh bosanskohercegovačke košarke, osmo mjesto.

“Za sve trenutke lijepe, za sve radosti, u ime svih, u ime ove mladosti - Mirza hvala ti…”, poručili su iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine.

(MONDO)