Dvije decenije od odlaska najboljeg sportiste BiH svih vremena: Po čemu Obradović pamti Mirzu Delibašića?

Mirza Delibašić Kinđe, najbolji sportista svih vremena Bosne i Hercegovine, umro je na današnji dan prije 20 godina.

Kao i svake godine, danas će članovi njegove porodice i prijatelji položiti cvijeće na njegov grob na sarajevskom groblju Bare i odati poštovanje i podijeliti sjećanja na legendarnog Kinđeta.

Mirza Delibašić rođen je 9. januara 1954. godine u Tuzli. Sportsku karijeru počeo je 1968. godine, kada je postao pionirski prvak BiH u tenisu. Ubrzo reket je zamijenio košarkaškom loptom u tuzlanskoj Slobodi da bi 1972. godine prešao u Bosnu. Za "studente" je odigrao gotovo 700 utakmica i postigao približno 14.000 koševa.

Bio je prvak Jugoslavije (1978. i 1980.), klupski prvak Evrope 1979. godine, a sa reprezentacijom bivše države osvojio je sve moguće trofeje. Dva je puta bio šampion Starog kontinenta (1977. i 1979.), prvak svijeta 1978. godine i olimpijski pobjednik 1980.godine. Za najboljeg košarkaša SFRJ proglašen je 1980. godine. Dres Jugoslavije obukao je 176 puta i postigao 1.759 poena. Četiri je puta biran za najboljeg sportistu Bosne i Hercegovine, a 2000. godine proglašen je sportistom svih vremena u BiH.

Svoju blistavu karijeru je nastavio u Real Madridu. Za samo dvije godine u Real Madridu Kinđe je osvojio srca Španaca i svojih klupskih kolega. To je opisao nekadašnji njegov saigrač Huan Antonio Korbalan u knjizi "Razgovori sa Mirzom".

Koliko Španija i Real Madrid i danas poštuje Mirzu Delibašica dokaz je i film "ShootDoing for Mirza" koji govori o legendarnom Kinđetu i njegovoj porodici.

Film je nagrađen na 58. Film Festivalu u Hihonu, te osvojio nagradu RTPA za najbolji dokumentarac festivala. Film je prikazan i u Albaseteu, Valjadolidu i na Festivalu Zinebi.

Film o najboljem bh. sportisti svih vremena premijerno je prikazan i na ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, a nakon prikazivanja u nekoliko španskih gradova biće prikazan i na drugim svjetskim festivalima.

Scenario potpisuje Jajo Herero, producenti su Minčo Diaz i Danko Delibašić, a produkcijske kuće Dynamite Films i Udruženje Mirza Delibašić - Kinđe. Reditelj filma je Huan Gotijer.

Ostaće zapamćeno da je za vrijeme rata rukovodstvo Real Madrida ponudilo Kinđetu da ga evakuiše iz opkopljenog Sarajeva, a on je to odbio.

Bio je selektor košarkaške reprezentacije BiH koja je 1993. godine na Evropskom prvenstvu osvojila osmo mjesto. To je i dalje najbolji plasman bh. državnog tima na evropskim takmičenjima.

Imajući u vidu sav značaj Mirze Delibašića za Bosnu i Hercegovinu, izrađena je i njegova statua, autora Adisa Lukača, koja će biti postavljena na platou Skenderija, u kojoj je i sportska dvorana nosi njegovo ime. Svečano otkrivanje biće održano na proljeće naredne godine na kojem se očekuju brojni ugledni gosti iz BiH i inostranstva.

Otkrivanje spomenika je prvobitno bilo planirano za 8. decembar na 20. godišnjicu Mirzine smrti, ali je odgođeno zbog održavanjem manifestacija "Zimska čarolija na Skenderiji".

Mirza Delibašić Kinđe umro je u Sarajevu 8. decembra 2001. godine.

Ostavio je neizbrisiv trag u evropskoj košarci, a o njemu se u jednom intervjuu, koje je prenijelo "Oslobođenje" oglasio i najtrofejniji trener u Evropi - aktuelni kormilar Partizana Željko Obradović.

"Neke stvari pamtim i ostale su mi u sjećanju za cijeli život. Prva stvar je utakmica u Zadru 1981. godine, Vlado Andrić i ja smo igrali tada za B reprezentaciju, a Mirza je igrao u A reprezentaciji. Zadar kao Zadar je takav grad i na predstavljanju igrača svima se zviždi, samo na spomen imena Mirza Delibašić bio je aplauz. Nakon utakmice Vlado i ja smo bili pored Kiće i u tom trenutku prilazi Mirza i njegov komentar je bio: 'Hej ljudi, jeste li vidjeli ovu bruku i sramotu?'. To je bio Mirza Delibašić", rekao je Obradović.

"Pamtim i 1995. godinu kada smo igrali kvalifikacije u Bugarskoj i tada su Bosanci došli i najiskrenije mi smo se grlili i ljubili tamo jer smo svi prijatelji i Mirza je odmah rekao da neće da igraju protiv nas jer je takva politička odluka. Tu noć sam sjedio sa njim i Kićom i slušao njihove priče šta su i kako su radili. Osjećao sam kao mali dječačić među njima".

"I ima još jedna stvar kada sam vodio Partizan u svojoj prvoj sezoni, gdje smo u Sarajevu igrali protiv Bosne i tada smo izgubili u Skenderiji. Tu sezonu smo izgubili samo od Bosne i Rabotinčkog u Beogradu i na konferenciji za štampu tada su treneri zajedno sjedili i Mirza je dobio pitanje šta misli o ovom Partizanu. On je rekao mislim da će ovaj Partizan biti prvak Evrope. To je bio početak sezone i ja sam ga gledao i mislio se o čemu ovaj čovjek priča. Zapamtio sam ga kao velikog gospdoina, kao boema i rijetko da se takav čovjek može da se danas vidi i da imaš priliku da slušaš nekog takvog. Sve je to bio Mirza Delibašić", zaključio je Obradović.

