Bosna deklasirana u Ljubljani: Cedevita Olimpija rutinski protiv “studenata”

Bosna deklasirana u Ljubljani: Cedevita Olimpija rutinski protiv "studenata"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajevska Bosna doživjela je novi, peti poraz u ABA ligi.

KK Cedevita Olimpija KK Bosna ABA liga Izvor: ABA liga/KK Cedevita Olimpija/Ales Fevzer

Košarkaši iz Sarajeva poraženi su na gostovanju kod Cedevita Olimpije u 10. kolu regionalnog takmičenja.

CEDEVITA OLIMPIJA - BOSNA 89:73 (15:11, 27:23, 26:14, 21:25)

Ljubljančani su bolje ušli u utakmicu i prvu četvrtinu riješili u svoju korist (15:11), ali su na startu drugog kvartala “studenti” podbacili u napadu, pa je do sredine perioda prednost narasla na maksimalnih “plus 14” (28:14).

Ipak, sarajevski tim je uspio da smanji razliku, a u nekoliko navrata propustio da u potpunosti neutrališe rezultatski deficit.

Potom je uslijedio novi nalet domaćina, koji je napravio novu seriju za dvocifrenu prednost, ali se poslije slaloma i poentiranja Džeroda Vesta, na odmor u poluvremenu otišlo sa “plus osam” za slovenački tim (42:34).

Brzo su na početku treće dionice “zmajčeki” stekli ogromnu prednost, da bi u posljednjih 10 minuta ušli sa 20 poena prednosti, čime su praktično riješili pitanje pobjednika ukoliko se u četvrtom kvartalu ne dogodi neko čudo u režiji izabranika Muhameda Pašalića.

Kako se čuda ipak rijetko dešavaju, Cedevita Olimpija je rutinski privela meč I upisala osmu pobjedu u regionalnom takmičenju.

Odličnu utakmicu odigrali su Aleksej Nikolić (14), Di Džej Stjuart sa 13 poena i Umodža Gipson (11), dok su kod Bosne najbolji košgeteri bili Petar Kovačević sa 14 i Đoko Đalić sa dva manje, a dvocfreni učinak imali su još Alfonso Plamer (10) i Džerod Vest (10).

(MONDO)

Tagovi

KK Bosna KK Cedevita Olimpija ABA liga

